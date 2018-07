Velkommen tilbake til Vesterålen Ola Elvestuen

Meninger

Kjære Ola. Takk for sist. Det er hyggelig at du prioriterer å besøke Vesterålen i sommerferien, for å gå på tur i det vi vesterålinger synes er den vakreste naturen i landet. Du er heldig med været, for sommeren har ikke vært mye å skryte av her i nord. Men vær er som kjent ikke klima, og det vi ser nå av flom, dødsbranner og krise for norske bønder er helt i tråd med klimaforskernes spådommer. Så lenge vi lar Søviknes kjøre på med mer boring, bidrar Norge til å holde oljeprisene nede. Og jo lengre tid tar det før vi får til det livsviktige grønne skiftet. Jeg tør påstå at Norge er et av landene som har best forutsetning for å tåle en nedgang i inntektene fra olje og gass sektoren. Vi i Miljøpartiet De Grønne ønsker å gi oljeeventyret en lykkelig slutt, ved å stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel.

Tida er overmoden nå, for et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi må slutte med disse opprivende diskusjonene om boring i torskens gyteområde hvert fjerde år, der dette unike området blir offer for politisk hestehandel i regjeringsforhandlinger gang etter gang.

Olje og plast henger tett sammen. Her i Vesterålen er vi bekymret for hva plast gjør med miljøet. Vi har mye kyst, fisk og sjøfugl. Men også mange fiskebåter, så plastproblemene ser vi daglig. Det er kanskje derfor vi har selskap som nærmest av idealisme jobber med teknologi som kan revolusjonere hvordan vi samler inn plast i framtida. Renomar i Øksnes har utviklet ny teknologi, men får lite gehør fra myndighetene. Strandrydding engasjerer folk og er et prisverdig tiltak. Fishing for Litter er også vel og bra. Men vi må trekke hodet opp fra sanden og innse at mengden plast som samles inn bare er «en dråpe i havet». I 2015 samlet aksjonen Hold Norge Rent inn 240 tonn. Dette tilsvarer bare 7 promille av det som antas årlig dumpes i havene bare fra norsk sone. Et samlet Fylkesting i Nordland har oppfordret til samarbeid mellom maritim næring, avfallsselskaper og kommersielle aktører, og bedt om at sjøfarts og miljødirektoratet må ta ansvar for å utvikle et effektivt system for avfallskontroll og gjenvinning av plast. Om du ikke kjenner til hva Renomar har utviklet, anbefaler jeg deg å ta turen innom Alsvåg og se hva de har fått til.

Om du skal på fjelltur i Bø, kan du ikke unngå å se vakre Gaukværøy. I Bø er det et stort lokalt engasjement for å holde området rundt øya unna oppdrettsnæringa. Det er ikke tvil om at oppdrettsindustrien er en trussel mot både villaksen og miljøet i havet. Vi vil beholde rekefeltene, og nyte reka med loff og majones. Det hører sommeren til.

De Grønne mener at det trengs en strammere styring med oppdrettsindustrien, for det virker ikke som at lokalpolitikere og fylkespolitikere tar denne rollen. Det ble demonstrert nylig gjennom vedtaket fra Nordland Fylkesråd, som vil tillate oppdrett ved Vegaøyan, som står på Unescos verdensarvliste. Det skjer i et fylke der SV har fylkesråden for miljø. Denne saken jeg vil be deg være særdeles oppmerksom på, både som enkeltsak og prinsipielt. Riksantikvaren er som kjent bekymret, det samme er Unesco, Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Om ikke et verdensarvområde kan vernes fra oppdrettsindustrien, hva skal da til for å begrense areal som avsettes til oppdrett?

Sist vi møttes var St.Hans i fjor, da du deltok på forsvarsdebatt i Andøy. Nå vet vi begge hvordan det gikk med saken om flytting av overvåkningsflyene til Evenes. Det er en beslutning jeg vet du ikke er enig i, men som ditt parti likevel valgte å støtte. De Ramsar-vernede våtmarksområdene er fremdeles like sårbare, og konsekvensene og prisen av samlokaliseringen på Evenes er fortsatt like ukjente. Den andre saken jeg vil be deg være oppmerksom på, er når Forsvaret og Avinor trenger å få utvidet utslippstillatelse for avisingskjemikalier i Ramsar-området. Forsvarsministeren har svart meg at de skal holde seg innenfor gjeldende utslippstillatelse, men det tror jeg ikke før jeg ser det.

Det er et stort ansvar som hviler på skuldrene til en miljøvernminister fra Venstre. Men jeg håper vi sammen kan jobbe for at miljøhensyn skal veie tungt i Nordland. Nyt oppholdet ditt i vakre Vesterålen, og la meg anbefale den grillede tørrfisken på Ekspedisjonen i Nyksund.