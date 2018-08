Mer om Tinden

Meninger

Fint Eirik at du slår et slag for frivilligheten, det er riktig at både du og din bror Asle skal hylles for dette. Hvordan dette skal kobles til denne debatten ser jeg ikke helt. Sikter man her til at en ikke har like stor rett til å ta opp kritiske spørsmål da det er et element av frivillig arbeid tilstede? Nå vet jo ikke jeg hvor mye av arbeidet som er utført av stiftelsen som er frivillig/dugnad og hva som er lønnet arbeid men det kan sikkert offentliggjøres av stiftelsen om det er av interesse.

Eirik Sørdahl om frivillighet og Stiftelsen Handelsstedet Tinden – Frivillighet er ingen selvfølge

Som leder av en organisasjon som skal yte et så viktig bidrag for offentligheten må nok Asle Sørdahl tåle litt offentlig oppmerksomhet, ros og også kritikk. Han skal ha mye ros for et viktig arbeid. Men dette skal ikke utelukke at stiftelsen kan kritiseres for å ikke handle når deres arbeid er mangelfullt, og da er det selvfølgelig leder som mottar størstedelen av denne kritikken. Det har også vært påpekt at stifterne og resten av styret har et ansvar, det har vi i liten grad sett har vært fulgt opp og jeg finner det svært merkverdig at disse ikke vil uttale seg offentlig da de har et ansvar ovenfor innbyggere i regionen å følge opp dette arbeidet. Jeg synes de skylder oss et svar. Håper de ikke tenker at de ikke kan ta dette opp fordi de skylder de frivillige så mye, da dette ikke skal kneble en viktig debatt.

Men riktig Eirik, av deg å ta opp sakligheten i debatten, det trenger en stadig å bli minnet på og skal vi få til en saklig debatt om emnet, som mange ønsker, er en ikke tjent med skittkasting, men sterke meninger er tillatt og viktig. Selv ble jeg vel karakterisert med manglende innsikt og betydelig kunnskapsløshet, og nå føler jeg at Eirik vil ha det til at jeg ikke gjør noe annet enn å kritisere, hva vet vel Eirik om det? Kan en karakteriseres slik når en ønsker å gi konstruktiv kritikk og få i gang en viktig debatt, men flott Eirik, for debatten skal vekke følelser og engasjement. Avisene fikk vel også gjennomgå i et tidlig innlegg, men det får vi tåle, takhøyden skal være stor.

Noe som har opprørt mange er det som fremstår som en hjerteløs behandling, som kan minne om personforfølgelse, av et av medlemmene i stiftelsen, som ønskes utestengt fra styret. Styret har fått beskjed av rettsstaten at deres handlinger her ikke kan forsvares og er urimelige, dette har de vanskelig for å ta til etterretning og vurderer å fortsette sin forfølgelse, på offentlige midler. Nei lytt til Eirik Sørdahl og få dette ned på et mer saklig og konstruktivt nivå, ta tak i de oppgaver som er mangelfullt utført grunnet manglende ressurser og la oss alle jobbe mot at Tinden skal være åpent, på daglig basis, for publikum fra sesongen 2019. Stiftere og spesielt ordfører, slå et slag for Tinden og meld dere på debatten!