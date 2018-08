– Snøballen ruller i sommervarmen

Meninger

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja avholdt sist helg landsmøtet sitt i Kabelvåg. Engasjementet og optimismen var stor, og delegatene er klar for å danne nye lokallag , verve medlemmer og stå på stand for saken . Folkeaksjonen jobber i medvind, og vi registrerer stadig større støttet til kravet om varig vern fra petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er store bevegelse i det politiske landskapet og blant folket i saken.

Etter landsmøtet sto vi på stand på festival i Henningsvær og der møtte vi også utrolig mange engasjerte folk, alle vi møtte der var klare på at denne saken skulle vinnes .

Så etter noen fantastiske dager med hard jobbing for i organisasjonen blir vi oppringt av Avisa Nordland som vil ha en kommentar på at Bodø Arbeiderparti er i ferd med å snu i saken og er klare for å mot konsekvensutredning. For en fantastisk nyhet , og for et klokt og godt timet utspill fra dem.

De sier i utspillet at ønske om å åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet står i veien for bærekraftig næringsutvikling . Og at det handler om framtidens arbeidsplasser.

Ikke rart at Folkeaksjonen jubler, det er nettopp dette som har vært hovedargumentet vårt i de snart ti årene aksjonen har eksistert.

Og så ruller snøballer i sommervarmen, saken får stor plass i media. Jonas Gard Støre sier i et intervju til Aftenposten : «Fremtiden for norsk sokkel står ikke og faller med oljevirksomhet i disse følsomme områdene ». Og han mener utspillet fra Bodø AP er en viktig stemme fra lokalt hold.

Folkeaksjonen har aldri hatt større to på at denne saken kan vinnes. Det er helt avgjørende hva landsmøtet til Arbeiderpartiet sier i april neste år. Vi mener utspillet fra Bodø Arbeiderparti , arbeiderpartilagene i Lofoten og på Sortland må være viet tungt når vedtak skal gjøres der,

Men vi inviterer alle med på vinnerlaget, Miljøspørsmål kommer til å bli sentrale i neste års fylkes og kommunevalg. Ingen parti kan etter vår mening ha en reell miljøprofil og samtidig ønske å åpne Lofoten Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet gjennom en konsekvensutredning. Unge høyre var svært nære på å vedta varig vern på sitt landsmøte i juni. Om et år er valgkampen i gang og det er tid for alle til å innarbeide dette viktige miljø og næringslivsspørsmålet i programarbeidet.

Alle er velkommen.