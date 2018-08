Kommunene må  informere bedre om gratis barnehage

Meninger

Regjeringen har fra 1 August utvidet den sosiale ordningen som ble innført i 2015, med gratis kjernetid for familier med lav inntekt. Når inntektsgrensen nå øker til 533 500 kroner, innebærer det at om lag 6 600 flere barn nå får rett til gratis kjernetid i barnehage.

Foruten at forskning viser at barnehage er en viktig arena for integrering og tidlig innsats, er barnehagen også en viktig læringsplass i barnas utdanningsløp. Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling sikrer at barnehagen er tilgjengelig for alle.

Ordningen fungerer slik at foreldre ikke lenger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten for en barnehageplass. Dette er en minimumsordning og kommunene står fritt til å sette denne prosentsatsen enda lavere.

Barnehagen er for mange en viktig start på en god barndom. Derfor legger denne regjeringen til rette for at ingen velger bort barnehagen av økonomiske årsaker. Nettopp derfor gis gratis kjernetid til de som har minst fra før, og er en svært målrettet ordning for å utjevne sosiale forskjeller for dem som trenger det aller mest.

SSB-rapporten «Barnetilsynsundersøkelsen 2016» viser at det er for få familier som kjenner til ordningene med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Det er kommunens ansvar å informere familier om disse ordningene. Kommunenes rammetilskudd er økt med 10 millioner kroner slik at de kan drive aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid om ordningen.

Det hjelper ikke at vi har gode ordninger for billigere barnehage og sosial utjevning for de som har minst fra før, hvis for få vet om ordningene. Kommunene må bli flinkere til å opplyse foreldre om hva de har krav på, og burde være bekymret over at det er foreldre og innbyggere som sliter med økonomien og betaler mer enn de trenger for å ha barna sine i barnehage. Jeg må selv innrømme at jeg ikke visste nok om denne ordningen før jeg ble stortingsrepresentant. - og jeg var altså ordfører fra regjeringspartiet Høyre da ordningen ble innført i 2015. Derfor håper jeg at dette innlegget kan bøte litt på informasjonssvikten og gjøre kommunene mer bevisste- slik at flere som har behov for det kan bli klar over og benytte seg av denne ordningen.