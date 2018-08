– Stopp Ørkenvandringa og se fremover

Meninger

Muligheten for et varig oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har aldri vært nærmere, og hva Arbeiderpartiet vedtar på sitt landsmøte i april neste år vil være avgjørende.

Saka om ja eller nei til oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja har pågått de fire siste stortingsperiodene – snart 16 år med ørkenvandring.

I Stoltenberg-regjeringas åtte år satte SV og SP foten ned for å åpne området for oljeboring. I Solberg-regjeringas snart åtte år har KrF og Venstre stilt samme ultimatum: Ja til konsekvensutredning betyr nei til regjeringssamarbeid.

Det er absolutt ingenting som tilsier at SP, SV, KrF eller Venstre vil endre standpunkt i denne saka. Uansett regjeringskonstellasjon vil H, FrP og AP måtte samarbeide med ett eller flere av de partiene som sier nei til oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Ingen har tro på at dette bildet vil endre seg. Dessuten vil de klimautfordringene vi har, både i Norge og i verden for øvrig, gjøre det politisk umulig å gå i gang med oljeutvinning i et av verdens viktigste gyte-, oppvekst- og fangstområder. Verden trenger mer fisk og mindre olje.

Lofoten, Vesterålen og Senja må nå få slippe flere runder med debatt om denne saka – den fører ingensteds hen. Næringslivet må få sikkerhet for en stabil og forutsigbar politikk basert på de rike og fornybare ressursene vi har, og som er grunnmuren for arbeidsplasser og bosetting. Dette er også argumenter fra sentrale politikere i Nordland Arbeiderparti når de nå sier nei til konsekvensutredning. Oljeløpet er kjørt, nå må vi komme videre.

Høyre kan gjerne ironisere over Arbeiderpartiets snuoperasjon, men de sitter faktisk i samme situasjon: De har samarbeidspartnere som stopper konsekvensutredning, et økende antall velgere, opp mot 50%, som ikke vil bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja, og et stadig mer miljøbevisst Unge Høyre som etter all sannsynlighet vil gå i mot oljeaktivitet i dette område på sitt neste landsmøte. Bare ei handfull stemmer mangla sist.

Arbeiderpartiet er nå i gang med diskusjonen. Når flertallet av velgerne, nesten alle lokallagene i Lofoten, Vesterålen og Senja, et stort flertall av fylkeslagene, AUF, og mange av fagforeningene i LO, sier nei, så må det bli nei til konsekvensutredning på neste landsmøte i Arbeiderpartiet. Noe annet vil være særdeles vanskelig både å forklare og forsvare.

Lofoten, Vesterålen og Senja vil være ei vinnersak for Arbeiderpartiet, dersom de gjør det rette valget. Ikke kast bort denne muligheten!