– Fritt behandlingsvalg hjelper flere pasienter

Meninger

Høyre har i regjering innført fritt behandlingsvalg slik vi lovet før valget. Fritt behandlingsvalg gir pasienter rett til å velge hvor man skal behandles, offentlig eller privat, så lenge tilbudet er godkjent. Over 10.000 pasienter har benyttet seg av tilbudet så langt i år.

Arbeiderpartiet går til valg på å avvikle ordningen. Det vil gi økte helsekøer slik det var da Jonas Gahr Støres parti sist hadde regjeringsmakt, og Støre selv var helseminister. Den første pasientgruppen som fikk tilbud om fritt behandlingsvalg var rusavhengige. Rusavhengige er mennesker i en svært sårbar situasjon som er avhengig av rask hjelp når motivasjonen for avrusing er tilstede. Den økte kvaliteten i rusomsorgen vil bli reversert med Arbeiderpartiet.

Fritt behandlingsvalg er populært, og tilbudet er utvidet til andre pasientgrupper. De har kommet raskere til helsehjelp, eller har fått velge seg til den institusjonen de mener har det beste tilbudet. Det er bra at flere velger selv og det er for helsetjenesten at vi utnytter ledig kapasitet. Resultater er færre i helsekø, mindre ventetid og flere pasienter som får behandling.

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste. Vi innførte fritt behandlingsvalg for å gi pasienten valgfrihet, og stimulere sykehusene til å behandle flere. Enkelt forklart går ordningen ut på at private tilbydere, også de uten avtale med regionalt helseforetak, kan godkjennes som leverandører av spesifikke helsetjenester. Pasienten kan velge behandling hos disse, så lenge tilbyderen er godkjent gjennom ordningen. Det er veldig positivt at folk benytter seg av den, og at fritt behandlingsvalg blir mer kjent.

Når vi ser at fritt behandlingsvalg har blitt en stor suksess i blant annet rusomsorgen, er det derfor trist at Arbeiderpartiet garanterer å reversere ordningen. Å avvikle fritt behandlingsvalg vil sette pasientene flere år tilbake, til en tid med lengre køer og mer venting.

Høyre ser fremover, og bygger vår politikk på å sette pasientens behov i sentrum. Vårt mål er at i 2021 nyter mer en 12.000 pasienter godt av ordningen. Jeg lurer på hvilke planer Arbeiderpartiet har for dem.