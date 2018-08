– Nedleggelsen av Andøya Flystasjon økonomisk ruin for mange

Meninger

Stortingsvedtaket om å legge ned Andøya Flystasjon - herunder flytte basen for maritime overvåkningsfly fra Andøya til Evenes - har en side kommunen ikke til nå har presentert for rette organ på statlig hold.

Før stortingsvedtaket var det vanlig på Andenes med ca 2700 innbyggere, å kunne omsette boligeiendommer for 2-3,5 mill kr.

Etter stortingsvedtaket er det mange boligeiendommer og forretningsbygg som rett og slett ikke blir solgt i det hele tatt.

Dersom så skjer, er det nesten til gi-bort-pris.

Dagens situasjon har sin parallel til 1960 og 1970 tallet da staten fjernet bygda Haugnes, og samtlige familier satt igjen med betydelig gjeld.

Jeg skriver dette, med kopi til Andøy kommune, for å påstå at Andøy kommune har et samfunnsansvar på vegne av innbyggerne.

Jeg vil anbefale at kommunen samarbeider med folkebevegelsen Bevar Andøya Flystasjon, som nå har over 30 000 medlemmer, for å få utredet det milliontap innbyggerne nå utsettes for, med mål om å ansvarliggjøre den som har begått en gedigen urett mot Andøy’ befolkning.