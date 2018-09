– Veien er målet

Meninger

Det er tilfellet med Torstein Reinholdtsensvei som skal gi innbyggere i Vornes-området en god fremtidig løsning, og barna en trygg skolevei.

I desember i fjor ble endelig reguleringsplanen for området vedtatt, og realisering av vei har aldri syntes nærmere. Det er likevel ikke uten skjær i sjøen. En innsigelse fra Kystverket som fremstår som like unik som tiden det har tatt, sørger for at det tar enda lenger tid.

Kommunestyret vedtok at innsigelsen skulle møtes med geologiske undersøkelser og dialog med Kystverket. I siste kommunestyremøte spurte undertegnede hvor langt denne prosessen var kommet.

Svaret var betryggende i form av at undersøkelsene er bestilt, og at det er enighet om at partene starter dialogen når resultatet av disse foreligger.

Underveis i prosessen har vi også hatt en mye omtalt sak som er nært koblet til denne i form av utbygging av Kjærlighetshaugen. Øksnes Arbeiderparti er selvsagt glad for at det er utvikling i kommunen. Likevel er vi nødt til å gjøre noen prioriteringer, og i denne saken vektla vi hensynet til skolebarna og ønsket at Torstein Reinholdtsensvei skulle være ferdig før utbygging startet.

Vedtak i Teknisk Hovedutvalg om å fravike denne rekkefølgebestemmelsen er ikke i tråd med Øksnes Arbeiderparti sin politikk.

Dette gjør uansett ikke behovet for å få vei på plass fortes mulig noe mindre. Så snart reguleringsplanen er ferdig vil Øksnes Arbeiderparti følge opp saken gjennom bevilgninger for å få realisert veien.

Det fortjener de tålmodige innbyggerne i området.