– Har vi råd til nyttårsaften?

Meninger

Grunnene er mange og gode.

Christian Torseth: – Høy temperatur i fyrverkeridebatten Det har vært høy temperatur i debatten etter at Christian Torset foreslo fellesfyrverkeri og helårsforbud mot fyrverkeri tidligere i jula. Nå har han kommet med et innlegg om temaet.

For det første er det slik at fyrverkeri er forbudt hele resten av året. Fyrverkeri inneholder krutt – en form for sprengstoff – og det inneholder svært giftige tungmetaller som gir fyrverkeriet farge. Fyrverkeri kan forårsake sprengskader, forgiftning, og som vi ser hver eneste nyttårsaften er det også mange som får øyeskader eller blir blinde. Dette rammer tilfeldig forbipasserende, det rammer berusede familiefedre, og det rammer uskyldige barn. Har vi råd til dette?

Fyrverkeri forårsaker også hvert år branner. Jeg husker meget godt hvor skremmende det var da jeg som barn våknet om natten av at nabohuset brant fordi en rakett hadde kilt seg inn under mønet og blitt liggende og ulme. For den enkelte familie er en slik opplevelse en katastrofe, også selv om alle kommer seg levende ut. Har vi råd til å ta en slik risiko?

For de som har husdyr er dagene før nyttårsaften og selve dagen en ren lidelse. Facebook renner over av poster som bønnfaller folk om å begrense oppskytingen til tillatte tider, altså etter klokken atten på nyttårsaften, men det ser ikke ut til å hjelpe. Hunder, katter og andre husdyr kryper skjelvende under sofaen for å komme vekk fra uforutsigbare og høye lyder, og reagerer i verste fall med nervøsitet i alle lignende situasjoner. Har vi råd til å påføre dyra slike lidelser.

Ordføreren om fellesfyrverkeri: – Kommunen kan ikke stå for dette alene Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) er i utgangspunktet positiv til ideen om fellesfyrverkeri, men understreker at det ikke er noe kommunen alene kan stå for. Torset lover at han skal løfte saken opp på politisk nivå.

Fyrverkeri skal kun skytes opp i god avstand fra folk og bebyggelse, mellom 18.00 og 02.00 nyttårsaften, av edru mennesker over atten år med vernebriller, som bygger opp fyrverkeriet på en stabil måte og deretter forflytter seg raskt vekk fra fyrverkeriet når lunta er tent. Hvor mange forholder seg til disse reglene?

Fellesfyrverkeri vil fjerne skadepotensialet for alle som bor i sentrum, og vil bli en langt mer konsentrert og storslått opplevelse enn tilfeldig oppskyting av ulike typer fyrverkeri spredt ut over mange timer. Man kan arrangere to oppskytinger, f.eks. klokka seks om ettermiddagen for barn, og klokka tolv for voksne. Man kan unngå svært mange branntilløp, sprengskader, øyeskader og forgiftninger, og man kan spare dyra uforutsigbare og skremmende opplevelser. Hvis kommunen, handelsstanden og alle vi privatpersoner går sammen, får vi raskt samlet inn midler til å gjennomføre et fellesfyrverkeri som alle blir fornøyd med. Spørsmålet er egentlig om vi har råd til å la være. Hva syns du?