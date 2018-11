– Ser med stor bekymring på situasjonen med ambulansetjenesten

Meninger

Øksnes Eldreråd ser med stor bekymring på situasjonen etter oppslag i media om ambulansetjenesten i Vesterålen.

Vi får et inntrykk av at arbeidsbelastningen på personellet er stort, og noe som fører til høyt sykefravær og slitne ambulansearbeidere. Fraværet fører til at ambulanse kan stå ute av drift pga personellmangel, noe som er helt uakseptabelt for befolkningen i Vesterålen.

Fra før er kapasiteten i ambulansetjenesten i Vesterålen helt marginal, og når en bil blir stående uten bemanning, er det grunn til bekymring.

Vi vil derfor anmode Vesterålen Regionråd om å ta tak i denne saken umiddelbart, slik at kapasiteten i ambulansetjenesten kommer tilbake på et forsvarlig nivå, både når det gjelder personell og kjøretøy.

Vi snakker om liv og helse både for ung og gammel i vår region.