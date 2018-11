– Økt satsing på kreativitet i skolen

Meninger

Skolenes landsforbund arbeider målrettet for at de ansatte i skolen får handlefrihet til å gjøre opplæringen mer praktisk, variert og relevant. En slik tilnærming til undervisningen øker elevenes motivasjon og gir alle elever et bedre utgangspunkt, også i tilegnelsen av teoretisk kunnskap. Den positive læringseffekten som praktisk-estetiske fag har, må utnyttes bedre i alle fag. De praktiske og estetiske fagene må få en høyere status og prioritet i norsk grunnskole.

Bjørn Bolstad, som er rektor ved Ringstabekk skole i Bærum, forstår hva dette handler om. På sin blogg har han skrevet et innlegg med tittelen «Mer kreativitet i skolen, takk!». Her tar han et oppgjør med norsk skoles holdninger til kreative fag og skolenes begrensende timeplanstruktur. «Hvis dagens elever i fremtiden skal utvikle ny teknologi, må vi bidra til at de utvikler de kvalitetene som gjør dem i stand til dette», skriver Bolstad.

Interessant er det også, at professor ved University of Arts i London, Anne Bamford, i 2010 fikk oppdraget med å kartlegge «Arts and cultural education in Norway». Arbeidet hennes er en del av Nasjonalt senters arbeid med Kunnskapsdepartementets strategiplan Skapende læring (2007-2010). Bamford er opptatt av at vi må møte de store endringene i utdanningssektoren med en sterkere vektlegging av innovasjon og kreativitet. Dette liker vi.

Professor Bamford mener det er interessant at mange lokalsamfunn har organisasjoner som har etablert gode kunst- og kulturtilbud til barn og unge. Det arrangeres kulturfestivaler som ofte inkluderer aktiviteter for de minste. Eksempler på kunst - og kulturtilbud til skoler, er Den kulturelle skolesekken. Vi har også flotte museum og kulturinstitusjoner. Dessverre er disse lite brukt som læringsarena i den offentlige oppvekstsektoren. Mulighetene til kreativ utfoldelse ligger der, men de må tas i bruk.

En tidligere forsker, Sawyer, støtter Bamfords forskning. Han viser med sin forskning hvor viktig vektlegging av kreativitet tenkning er for å utvikle et lærende, motiverende fellesskap i skolen og at begrepet kreativitet har fått enda mer fokus i nyere tid og i mer moderne motivasjonsteorier. Kreativitet sees på som viktig for dybdetenkning innenfor det teoretiske kognitive perspektivet på motivasjon og læring, ifølge Sawyer.

Grethe Melby, lektor i mediefag ved Laksevåg videregående skole i Bergen, tar på sin egen nettside opp at det i dag ser ut til å være greit å spare seg til fant med å redusere de kreative arbeidsmetodene i skolene, samtidig som det er godt dokumentert at nettopp sammenhengen mellom de kreative fagene og teorifagene, skaper en helhetlig læring for elevene. Melby sier videre at vi trenger ingen PISA-måling for å se at skoleeiere og skolepolitikere ikke synes praktisk-estetiske fag er spesielt viktig. Det er et faktum at slike fag er nedprioriterte ved at det ikke stilles krav til kompetanse.

Forskningsbaserte, kreative læringsmetoder som for eksempel kunnskapskonkurranser, som oppleves svær motiverende og inspirerer elever, stiller store krav til faglig kompetanse, utstyr og skoleledelse som vil satse på denne undervisningsformen. Utdanningsdirektoratet derimot stiller ikke krav om så mye som et studiepoeng i de kreative fagene på barnetrinnet.

Rektor Bjørn Bolstad har videre i sin blogg vært inne på timeplan som en begrensende del i dagens skole, der ansatte har nøkler og ansvar for å låse det meste, mens elevene ikke har råderett over sin tid til å fordype seg i fag, men er prisgitt timeplaner og skoleklokker. Hovedfokus er på tidsbruk, innleveringsfrister og strenge krav til karakter og vurderinger. Han tar til orde for at vi trenger i å riste hele skolesamfunnet sammen og starte på nytt, fjerne alle stengsler som gjør at dagens skole delvis kan sammenlignes med fengsler slik han gjør i sin metafor. Da er det håp for å utvikle den kreative og innovative fremtidsrettede skolen.

Skolenes landsforbund heier på slike skoleledere som Bjørn Bolstad, som setter klart fokus på de kreative fagenes rolle i skolen og den negative utviklingen vi nå ser. Det store misforhold som er mellom det fokus som Stortingsmelding nr. 30 har og Utdanningsdirektoratets krav til kompetanse må rettes opp. Stortingsmelding nr. 30 er klar på at skolen vil mislykkes uten kompetente, engasjerte og ambisiøse lærere og skoleledere (Kunnskapsdepartementet, 2004).

Det ensidige fokuset Utdanningsdirektoratet har på økt timetall og kompetanseheving i teorifag, har gjort at de praktisk-estetiske fagene og de kompetente faglærerne er tapere, særlig på barnetrinnet der det i dag ikke er krav til studiepoeng. I tillegg gjennomfører noen skoler undervisning i de praktiske fagene som «ukesprosjekter». Dette går utover fagets status, og fagene oppleves som «mindre betydningsfulle fag».

Skolenes landsforbund stiller krav til at Utdanningsdirektoratet må ta inn over seg forskning av kreativitet som fremmende for læring og motivasjon i skolen og gi fagene en fremtidsrettet plass i skolene.

Fremtidens arbeidsmarked vil ha store behov for den kreative og innovative arbeidstaker.