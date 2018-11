– Skolestruktur og offentlig debatt

Meninger

I Bladet Vesterålen sin leder 21.11.18 kan man lese lokalavisens prediksjon om reaksjoner på forslag til ny skolestruktur. Bladet Vesterålen tar opp relevante og kjente kasus som de folkevalgte må ta stilling til. Blant annet at debatten vil medføre bråk, bråk som ingen er tjent med.

I sistnevnte sammenheng er det viktig å minne om hva som er administrative- og hva som er politiske mandat. Administrasjonen ved rådmann skal forberede og opplyse saken og mulighetsrommet som måtte finnes. Politikerne skal fatte vedtak innenfor dette mulighetsrommet. Politikerne kan velge å følge rådmannens innstilling, eller forfatte sine egne forslag til vedtak. Rådmannen iverksetter vedtakene som fattes.

Denne interaksjonen mellom kommunens administrasjon og folkevalgte kan for enkelte være krevende å sette seg inn i. Spesielt i kontroversielle saker hvor følelser kan blende for objektive resonnementer. I slike saker er det viktig å minne om at det offentlige ordskiftet ikke er tjent med usakligheter og uberettigete personangrep på hverken administrasjon, eller folkevalgte. Den siste uken har vi dessverre sett mye av dette.

Uavhengig av hva som blir resultatet av skolestrukturdebatten så er engasjement viktig, det skal det ikke være tvil om. Like viktig er det at gode argumenter bør fremsettes riktig måte, usakligheter og personangrep er ikke riktig måte. Argumenter som bør komme frem i debatten kan lett bli oversett dersom de gjemmes bak usakligheter.

Rune Stigen Kvannli