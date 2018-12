Ansvaret ligger hos storting og regjering

Meninger

Tjenester som er for alle i kommunen,hva skal prioriteres og hva annet kommer det til å få konsekvenser for osv. De fleste vil vel det beste. Det kan ikke være enkelt!



Man ser nå sånn som enkelte kommuner spekulerer og blir mer og mer kynisk i sine forsøk på å få inntekt til kommunekassen. Bodø kommune prøver å lokke til seg studenter med penger for at de skal melde flytting til Bodø. Kommunene og folket settes opp mot hverandre. Jeg synest det er skammelig at kommunene skal vøre nødt til å komme i en slik situasjon. Dette er uakseptabelt! Denne nedskjæringa må snues. Vi lever i et demokrati,det er folket som bestemmer! Vi må kreve mere penger til kommunene! Det kan ikke være greit for noen og det kan ikke være greit for de som jobber i de forskjellige tjenestene å ikke strekke til.



Jeg må si meg enig i det som Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland skriver at økonomidebatten må gå på hvordan dette styres i det store bildet. Ansvaret ligger hos regjering og storting!



I Rødts alternative statsbudsjett har de en storsatsing på kommunene. 8 mrd mer til kommunene. Dette vil utgjøre 7 324 000 til Øksnes kommune.