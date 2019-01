– Samarbeid for å fronte felles politiske saker frem mot valget

Meninger

FrP lagene i Vesterålen og Lødingen har inngått et samarbeid om felles politiske saker vi ønsker å fronte frem mot valget i høst for regionen vår. Dette vil bidra positivt for politikken vår på tvers av kommunegrensene.

Vi vil blant annet få på plass et Samferdselmøte på Sortland nå i vår. Fokuset for møtet vil være at Sortland som ligger midt i regionen vår trenger en døgnhvileplass for tyngre kjøretøy. Det mangler parkeringsplasser her som er tilrettelagt for disse. Det er mange som står parkert på Sortland i påvente av lastested. Vesterålen eksporterer store kvanta ut av regionen, og da spesielt innen fiskeri- og havbruksnæringen. Sortland er et naturlig sted å stå i påvente av hvor det skal lastes. Kjøre-og hviletidsbestemmelsene er strenge og de lovpålagte døgnhvilene bør en kunne forvente å ta med en del fasiliteter tilgjengelig. WC, dusj, vaskemaskin og tørketrommel og gjerne muligheter for å tilberede seg et varmt måltid burde være tilstede. Strøm til aggregatene må og være tilgjengelig slik at nærområdene ikke plages med støyen fra disse. Det har vært forsøkt å få på plass dette tidligere, men så langt er det ikke kommet stort ut av det. Derfor vil vi nå ta et tak for å få dette på plass.

Vi vil og ta for oss Næringsveiene i regionen vår, dvs Fylkesveiene som tidligere var riksveier. Det er et stort etterslep på vedlikehold av disse veiene, det bevilges ikke nok penger verken til vedlikehold eller utbedring av de. Med den tonnasjen av gods som eksporteres ut og inn av regionen vår går det på sikkerheten løs. Flere steder er det knapt nok plass for at to vogntog kan møtes, veien er feil dosert flere steder, svært ujevn og hullete. De dårlige veiene øker faren for utforkjøringer og ulykker. I tillegg er det belastende å sitte å kjøre på så dårlige veier. FrP vil ha næringsveiene omgjort til riksveier igjen.

Døgnåpen tollstasjon står og på agendaen vår da det har stor betydning for spesielt fiskerinæringen som er avhengig av å få transportert fisken hurtig ut på markedet i Europa. Vi ønsker og strengere kontroll av dekkutrustning ved grensene, samt krav til skikkelige vinterdekk for kjøring i Norge om vinteren. Pr i dag er det kun krav til at dekkene skal være M+S merket. Det er ikke gode nok dekk for å kjøre i landet vårt vinterstid. Et skikkelig vinterdekk er og merket med en snøkrystall; 3PMSF , 3 peak mountain sowflake. På de dekkene er det krav til hvilken gummiblanding som er brukt og de er testet i vinterforhold og overholder særlige grenseverdier for bremsing på glatt føre. De er helt klart bedre dekk for både fremkommelighet, bremsing og trafikksikkerhet. Et slikt dekkrav må selvsagt gjelde for både Norske og Utenlandsek kjøretøy. Det burde være en smal sak for Norge å sette krav om dette da det er stor forskjell på å kjøre her og sør i Europa