– Sortland mangler barnehageplasser

Meninger

Rødt er kjent med at flere familier som er bosatt i Sortland eller som planlegger å flytte til kommunen, er på søken etter barnehageplasser. Etter det vi få opplyst, er svaret at det ikke er ledige plasser. Rødt er opptatt av at alle uansett om barna har rett eller ikke skal få barnehagetilbud. Det har positiv betydning for barna sjøl, for foreldre og for samfunnet som da legger bedre til rette for at folk kan være i arbeid.

Da Rødt tok opp barnehagesituasjonen i kommunens driftsutvalg sist høst og etter oppstart av nytt barnehageår, ble det opplyst at alle med barnehagerett hadde enten tatt plass eller fått tilbud om plass i barnehage i Sortland. I tillegg var det pr. 1.september 35 barn på venteliste. De fleste av disse hadde behov først etter årsskiftet. Videre ble det meldt at i de kommunale barnehagene var det godkjente, tilgjengelige, arealer for mellom 27 og 36 barn (avhengig av alder) og tilsvarende 8 til 12 barn i ikke-kommunalt drevne barnehager. Altså finnes det fysiske muligheter til å ta inn flere barn. Problemet er at det ut fra personalnormen i barnehagene, ikke er nok pedagoger og pedagogiske medarbeidere. Det er i første omgang et økonomiske spørsmål og dernest et spørsmål om det er tilgjengelige, kvalifiserte søkere til å fylle eventuelle nye stillinger.

Ut fra denne situasjonen ber derfor Rødt om at driftsutvalget i førstkommende møte blir oppdatert om barnehagetilbudet i forhold til behovet, muligheten for å øke antall plasser og i den sammenheng om beregna kostnader.