– Likestilling og universelle boliger i Sortland

Meninger

SVs eneste representant i kommunestyret i Sortland og 3.kandidat til høstens valg, Oddmund Enoksen, førte an for å hindre at Rådet for likestilling av funksjonshemmede sitt forslag om universelt utforma leiligheter i Boligstiftelsen nybygg i sentrum, IKKE ble vedtatt.

Rådets forslag om å kreve alle leiligheter på bakkeplan (antakelig 6 boenheter) universelt utforma, reduserte Rødt til 2 blant anna ut fra en større mulighet for å få flertall. Men sjøl dette fikk bare Rødt sine stemmer og en utbryter fra Høyre. Dermed er en enestående mulighet avvist for tilrettelegging universelt for eksempelvis svaksynte, hørselshemmede, personer med allergiske plager og mer likestilling for personer i alle aldre med flere og ulike fysiske plager. Det som kunne være spesielt positivt i denne saka, er at dette dreier seg om nybygg og et boliganlegg som ligger i sentrum med lett tilgang til andre velferdstilbud, handel, kultur m.m. Leilighetene er for øvrig allerede planlagt for rullestolbrukere.

Når flertallet med SV i front, lar denne muligheten gå fra seg, er det et signal om at tilrettelegging for likestilling i samfunnet, ennå har mye å strekke seg etter.

Det bygger under det vi ellers ser – at å minske ulikhetene i samfunnet ikke blir prioritert høyt nok. Når kommunens sitt redskap for å tilrettelegge for vanskeligstilte på boligmarkedet, ikke blir stilt slike krav til, er det vanskeligere å se for seg at rent kommersielle boligutbyggere vil strekke seg lengre.

Det er bare trist at Sortland kommune gir slike signaler. Rødt vil likevel følge dette opp i framtidige saker. Boligsektoren er til de grader blitt en investerings- og markedsstyrt bransje og ikke en del av velferdsstatens område.