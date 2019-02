– Det foreligger ingen endelig avgjørelse om bygging av molo ved Kjærlighetshaugen.

Meninger

Bladet Vesterålen har vært vel ivrig når de i dagens avis under underskriften «bygger molo ved kjærlighetshaugen», konkluderer med at det er gitt endelig klarsignal for bygging av molo ved Kjærlighetshaugen

Neste steg for molo ved Kjærlighetshaugen Søknad om utfylling i sjø ved Kjærlighetshaugen på Myre er nå sendt på offentlig høring.

Ved å ta en titt på Øksnes kommunes postliste vil man finne et brev fra Fylkesmannen datert den 4. februar, der Fylkesmannen inviterer hjemmelshavere av tilstøtende og nærliggende eiendommer til å uttale seg til søknaden fra Vågen Eiendom AS.

Fristen til å uttale seg er den 4. mars.

Fylkesmannen problematiserer varige endringer i naturmiljøet, da bunnsamfunnene dekkes til. Det er registrert en sammenhengende forekomst av naturtypen skjellsand i Myrevågen som er verdsatt som viktig.

Avstand fra tiltaksområdet til skjellsandforekomsten er omtrentlig 200 meter.

Det er også registrert et viktig friluftsområde (Sandvikfjæra) som er kategorisert som strandsone med tilhørende sjø og vassdrag rett ved siden av tiltaksområdet.

Jeg velger å kommentere saken siden journalistens vinkling av saken kan gjøre at leserne misoppfatter hva som er realiteten.

Blv vil være kjent med at reguleringsplanen for Kjærlighetshaugen har skapt stor engasjement, og det er derfor viktig at omtale av forhold knyttet til saken gjengir fakta.

VOL har spurt BLV sin redaktør Morten Berg Hansen om en kommentar. Det ønsket han ikke å gi i dette tilfellet.