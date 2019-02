– Pensjon fra første krone Nordlund?

Meninger

DET ER ikke Arbeiderpartiet som sår tvil om Senterpartiets holdning til kravet om pensjon fra første kroner, det er partiet selv. I saken vi behandlet forrige uke, sier Senterpartiet og regjeringspartiene at de «mener det vil være uryddig om Stortinget nå skal ta stilling til den ene parts krav og pålegge den andre part betydelige merkostnader uten at det er enighet i et lønnsoppgjør eller annen form for enighet mellom partiene i arbeidslivet. Det vil også kunne undergrave trepartssamarbeidet.» De foreslår derfor at forslaget ikke vedtas.



Så sier partiet mye pent om prinsippet, men vil skyve det ut i et partssammensatt utvalg. Partiets problem er at dette er utredet og drøftet mellom partene, og NHO-sjefen sa at dette nå var en sak for lovgiver, dvs. Stortinget.



Senterpartiet rir to hester i denne saken. De sier at de i prinsippet er for, men mener legger inn forutsetninger som krever at partene er enige. Det er de ikke. Da hjelper det lite å stemme subsidiert for vårt forslag. Da sår man tvil om hva man egentlig mener.