– Andøya må inn i romstrategi

Meninger

Årsmøtet i Nordland Senterparti er kjent med at regjeringen har varslet at en ny romstrategi vil bli lagt fram i løpet av 2019.

Romindustrien er under sterk endring der private kommersielle aktører inntar en stadig mer sentral rolle, særlig gjør dette seg foreløpig gjeldene i USA, men Europa er på full fart etter. Bruk av små satellitter til jordobservasjon, kommunikasjon og forskning er i sterk vekst.

Nordland Sp mener Norge med sin beliggenhet langt mot nord og med ansvar for forvaltning av viktige naturressurser og store havområder har særlig nytte av rominfrastruktur og har i tillegg muligheter for å utvikle romindustrien i nord.

Nordland Sp mener på denne bakgrunn at de planer Andøya Space Center har om å etablere en base for oppskyting av småsatellitter vil kunne ha stor betydning, ikke bare for å skape økt aktivitet og sysselsetting i Andøy, men også for å bidra til næringsutvikling både lokalt og regionalt. En slik etablering vil også styrke Norges posisjon som romnasjon.

Nordland Sp ber på denne bakgrunn om at etableringen får en sentral plass i en ny nasjonal romstrategi og at Andøya Space Center settes i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer så raskt som mulig.