Nordland SV vil ha «Barnehus» i Ofoten

Meninger

I 2016 åpnet Justisminister Anders Anundsen for et prøveprosjekt med en filial av Barnehuset i Bodø i Mosjøen. Bakgrunnen var at barn som har vært utsatt for vold og overgrep måtte vente for lenge på å bli avhørt, i stor grad på grunn av lang reisevei og for dårlig samferdsel.

Barnehusets jobb er å ta imot barn, kartlegge behov for oppfølging og ordne med tilrettelegging av avhør. Dit skal barn kunne komme for å fortelle om sine opplevelser i trygge rammer. Arbeidet med barna betyr også at de skal følges opp i tiden etterpå gjennom samtaler og veiledning, og ved at eventuelle tiltak iverksettes.

Barn som har vært utsatt for overgrep er i en forferdelig sårbar situasjon. I tillegg skal de ikke reise sammen med foreldre eller nære slektninger fordi det potensielt kan være de som har utført overgrep. Det sier seg selv at ventetiden i slike situasjoner må være minimal. Dagens situasjon i Ofoten er at reisen til Barnehuset i Bodø ofte må skje en dag med overnatting på hotell i Bodø og avhør den neste dagen. Dette holder ikke mål. Nordland SV ønsker å overføre modellen fra Mosjøen til Ofoten. På denne måten vil hele Ofoten få et betydelig mer tilgjengelig lokale for barneavhør, og ventetiden vil gå ned.

Nordland SV mener at det er på høy tid at også nordre nordland får en filial av Barnehuset i Bodø.