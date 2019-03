– Roboter kan øke deltakelsen i klasserommet

Meninger

Digitale roboter er en god plan B når barn ikke makter være tilstede i klasserommet.

Digitale roboter gir nye muligheter til barn som av ulike grunner har langvarig eller hyppig fravær fra skolen. De kan fungere som et bindeledd mellom eleven og klasserommet.

Statens spesialpedagogiske tjeneste (Statped) har et prosjekt om skolefravær der vi samler historier om bruken av den digitale roboten AV-1. Denne roboten gjør det mulig for en elev å følge med på det som skjer i klasserommet via kameraer som er innebygd i roboten. De vi følger, og som bruker denne roboten, har gjerne ulike utfordringer, som ADHD, Tourettes og/eller autismespekterforstyrrelse. De har også tilleggsutfordringer som angst, traumer eller sensoriske vansker. Bruk av digitale roboter viser seg å være en god plan B dersom disse barna ikke kan delta i klasserommet.

En robot er sjeldent å foretrekke over det å være tilstede, men den kan fungere som erstatning når fysisk deltagelse ikke er mulig – uansett grunn. Den kan sikre at barna får med seg det faglige, og den kan hjelpe med å bevare sosiale relasjoner. For de fleste barn er den sosiale tilhørigheten det aller viktigste ved skolen. Ved å delta i et fellesskap får de opplevelsen av å høre til. Det får de ikke ved å følge undervisningen hjemme eller på sykehus. La oss ta noen eksempler, alle hentet fra virkeligheten.

«Jonas» har sensoriske vansker. Alle lyder, lukter og synsinntrykk gjør det slitsomt å være i et klasserom. Han ønsker å være der, men noen ganger blir det for mye og han endte tidligere ofte opp med å løpe hjem. Nå trekker han seg heller tilbake til et eget rom der han bruker en digital robot for ikke å gå glipp av undervisningen. Roboten gir han også muligheten til å starte dagene på en rolig måte. Når han så er klar og støynivået i klassen er lavt nok, kan han komme inn.

“Erik” hadde ikke vært utenfor døra på 1,5 år. I arbeidet med tilbakeføring til skolen ble det rigget et opplegg på en alternativ arena med én lærer. Det har gått veldig bra. Erik» og lærer har fått en god relasjon og kommet i gang med fag. Det neste steget er å nærme seg klasserommet igjen. Som en del av opptrappingsplanen brukes en digital robot for å redusere angsten «Erik» har for å gå i vanlig klasse.

«Ida» har utfordringer med å holde oppmerksomheten over tid og har lenge vegret seg for å være i klassen. Annerledesdager som klasseturer eller fellessamlinger er vanskelig. Roboten gir muligheten til å trene opp utholdenhet, og Ida er i dag mer inne i klasserommet enn før hun fikk roboten. Nå deltar hun på utflukter ved at kreative lærere tar med seg en digital robot ut på tur.

“Finn” har alvorlig sykdom og svakt immunforsvar. Han kan ikke være fysisk tilstede på skolen. AV-1 gir han dermed følelse av tilhørighet og livsmestring. På hjemmebane har foreldrene fått tilbake den livsglade og snakkesalige gutten sin.

De aller fleste som har et stort skolefravær ønsker å delta i klassen. Vi må ikke la frykt for ny teknologi hindre dem. Roboter er et verktøy som brukes med hell i arbeidet med å forebygge skolefravær og sikre at flere elever kommer på skolen.