– Reindrifta og Sametinget bruker all sin tid på å krisemaksimere i Repparfjord

Meninger

Ny gruvedrift i Repparfjord vil ikke bare ødelegge fjorden, men også bety kroken på døra for reindrifta i området. Dette er påstanden fra Sametinget, Naturvernforbundet og enkelte politikere.

– Men stemmer det at Nussir AS sin planlagte kobberutvinning vil bety undergang for reindrifta?

0,2 promille

I sommerhalvåret har hvert reinsdyr behov for et beiteareal på rundt 147 dekar. I vinterhalvåret er tilsvarende arealbehov ca. 200 dekar. Det er i sommerhalvåret reinen vokser og legger på seg. I vinterhalvåret handler det bare om å berge livet.

Gruvedrifta vil legge beslag på 400 dekar til industriell aktivitet. I praksis er dette arealet allerede i dag i bruk til industriformål, bl.a. produksjon og lagring av pukk. Det vil derfor knapt bli snakk om fysisk tap av beitearealer. Ved oppstart av ny gruvedrift vil derfor være heilt marginalt. Det eine av de to reinbeitedistriktene som gjør bruk av området i dag, har til sammenligning et samla areal til disposisjon på 1.844.000 dekar til disposisjon.

Industriområdet utgjør således kun 0,2 promille av det totale arealet. Og dette arealet ville, selv om eksisterende industrivirksomhet tenkes bort, maksimalt kunne fø én rein.

Unnvikelseseffekter

Men så hevdes det at reinen vil bli forstyrra av gruvedrifta og trekke seg unna området. Det vil oppstå såkalte unnvikelseseffekter. Effekter som angivelig skal true heile eksistensen til de to reinbeitedistriktene.

Reindrifta og Sametinget har støtta seg på ei vurdering fra Christian Nellemann og Ingunn Vistnes (rapport fra Norut Alta) om konsekvenser for reindrifta ved ny gruvedrift i Repparfjord. Studier som Nellemann og Vistnes gjorde i 1998/99 konkluderte med stor og varig unnvikelse av rein ved bygging av nye kraftlinjer.

Men nyere forskning gir ikke støtte til påstanden om at ny infrastruktur skaper store og permanente unnvikelseseffekter hos reinen. I virkeligheten viser nyere forskning det motsatte. I en anleggsperiode vil det oppstå en viss unnvikelse av rein. Dette på grunn av stor menneskelig aktivitet. Men denne effekten fortaper seg normalt rimelig fort når anleggsfasen blir avløst av en driftsfase. Foreliggende forskning om dette er oppsummert i NINA-Rapport 1305 – Vindkraft og reinsdyr – fra 2017.

I kraftledningsskjønnet (ny kraftledning fra Balsfjord til Hammerfest) som Nord-Troms tingrett avhjemla i fjor høst, krevde advokat Anja Jonassen på vegne av ett av de involverte reinbeitedistriktene (Helligskogen) ei samla erstatning på 13,5 millioner kroner. Som begrunnelse for kravet ble det vist til at den nye kraftlinja – som i stor grad ville følge traseen til den gamle – ville medføre varig unnvikelse.

Tingretten tilkjent ei erstatning på 967.000 – 7 % av kravet. Retten la til grunn at det utover anleggsfasen ikke ville oppstå unnvikelse av vesentlig omfang.

Det hører med til historia at det er samme advokat Jonassen som på vegne av et av reinbeitedistriktene har gått ut og hevda at gruvedrift i Repparfjord vil føre til at reindrifta må avvikle.

SP artikkel 27

Reindrifta og Sametinget har med brei penn påstått at gruvedrift vil krenke artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) som beskytter samenes utøvelse av reindrift. Oppfatninga deles ikke av Næringsdepartementet.

Det er i denne forbindelse verdt å merke seg at departementets oppfatning er sammenfallende med vurderinga som ble gjort av Sametingets egne utredere da de i juni 2012 laga et notat til Sametingsrådet. Notatet konkluderer med følgende:

«Planlagt gruvevirksomhet vurderes til ikke å overskride terskelen for hva som kan tillates etter SP art. 27.

Hvorfor Sametinget har funnet det opportunt å innta det motsatte standpunkt av det egne utredere hadde konkludert med, kan man lure på. Men det er nærliggende å anta at ønsket om å framstå som flaggbærer for motstand mot ethvert nytt prosjekt har overstyrt de faglige vurderingene.

Avbøtende tiltak

Det er på det reine at ny gruvedrift i Repparfjord vil kunne ha noen potensielle negative virkninger for reindrifta også i driftsperioden. Men dette vil kunne motvirkes gjennom avbøtende tiltak. Reguleringsplanen og driftskonsesjonen gir anvisning på slike tiltak.

Men reindrifta har så langt nekta å gå i dialog eller forhandlinger med Nussir AS om slike tiltak. I stedet bruker reindrifta og Sametinget all sin energi på å krisemaksimere.

I ovennevnte notat fra 2012 kom Sametingets egne utredere med en klar advarsel hvis man gikk imot driftskonsesjon:

«En alternativ A tilnærming vil kunne medføre at Sametingets respekt og autoritet hos mineralnæringen svekkes i og med at en relativt liten gruve uten nye arealinngrep, utover deponi, ikke kan aksepteres.»

Denne advarselen har Sametinget bare vendt det døve øret til.

Gruvedrift på 70-tallet – reintallet økte

Fra 1972 til 1979 var det gruvedrift i Repparfjorden i regi av Folldal Verk AS. Det var da en type drift som hadde potensiale til å skape langt større negative virkninger for reindrifta enn Nussirs planlagte underjordiske drift. Men ser vi på reintallsutviklinga for de to involverte reinbeitedistriktene, Fálá og Fiettar, er det ikke mulig å se at gruvedrifta hadde noen ødeleggende virkning.

I 1969 var reintallet i Fálá 820. I 1980 hadde reintallet økt til 2440 – nesten ei tredobling. Tilsvarende tall for Fiettar var 2010 og 3237 – ei økning på 61 %. (NINA-rapport 672 – Historiske tamreintall i Norge).

Når gruvedrifta på 70-tallet ikke tok knekken på reindrifta, men tvert imot ikke var til hinder for ei sterk økning i reintallet, er det lite troverdig å påstå at ei mye meir moderne og skånsom drift de nærmeste åra vil bety kroken på døra for fortsatt reindrift i området.