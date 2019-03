– Invester i verdens kvinner, sats på global kvinnefrigjøring

Meninger

Her i trygge Norge er det ganske så greit å være kvinne. Som kvinne er man fri, man har enkelt og greit rett til det samme som menn. Rett til rent drikkevann og rett til utdanning. Ikke minst har man som kvinne i Norge rett til prevensjon. Som kvinne i Norge har man rett til å beskytte seg selv mot seksuelt overførbare sykdommer. Slik er det ikke i alle land.

Hver bidige dag er over en million mennesker på leting etter vann. Det er faktisk slik at forurenset vann dreper omlag 6000 mennesker hver dag. I noen land må kvinner bruke flere timer av dagen sin på å hente vann til seg selv og familien. Naturlignok får dette konsekvenser, disse timene i døgnet må hentes en plass. Det går utover utdanningen, deltakelsen i samfunnet og arbeidslivet, samt demokratiet. Kvinnene mister rettigheter vi i Norge ser på som en selvfølge. Dette fordi de må utføre en oppgave som ingen kvinne i verden, som intet menneske i verden burde trenge å utføre.

Bærekraftmålene til FN tilsier at verden innen 2030 blant annet skal sikre bærekraftig vannforvaltning, og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Dette vil si at især kvinner, innen 2030 skal slippe å rote bort tiden sin på vannhenting. Hvis verden klarer å samarbeide om å nå dette målet, vil det igjen føre til flere ressurser. Alle de fantastiske kvinnene som bruker tid og energi på noe som egentlig er grunnleggende og prinsipielt, altså rent drikkevann, vil kunne bli en samfunnsnyttig ressurs. Tenk bare hvor mange kvinner verden kan utdanne, hvor mange kvinner som kan engasjere seg i lokalsamfunnet sitt og hvor mange kvinner som kan bidra til et sterkere demokrati. For at alle disse flotte kvinnene skal få slippe til, og bruke tiden sin på gunstige ting for verdenssamfunnet, må nettopp dette verdenssamfunnet trå til. Det inkluderer i aller høyeste grad Norge.

Ved å klare å sikre en bærekraftig vannforvaltning, tar verden et steg nærmere global kvinnefrigjøring. En slik bragd vil føre med seg enda større bragder. Det vil bli enklere å oppnå likestilling, kvinnene og mennene vil få nye muligheter til å utføre de samme oppgavene, til å ta den samme utdanningen, til å få de samme jobbene. Samfunnet vi lever i vil bli fredeligere, det vil bli tryggere.

Skapelsen av et slikt tryggere samfunn er også avhengig av at menneskene som lever i dette samfunnet, da spesielt kvinnene i u-landene, får tilstrekkelig tilgang til prevensjon. Skal man sikre reproduktiv helse, er man nødt til å kunne beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer. Det er også viktig å ha muligheten til familieplanlegging, og at man som kvinne sikres en trygg graviditet og fødsel. Slike reproduktive rettigheter, vil si retten til informasjon om, og tilgang til prevensjon, og rett til tilpasset helsehjelp. En gravid kvinne skal få den hjelpen en gravid kvinne trenger, uansett om det er snakk om Norge eller Etiopia. Skal kvinner sikres sosial og økonomisk frigjøring, er de nødt til å selv kunne styre egen fruktbarhet. Kvinnene i alle verdens land MÅ også kunne leve liv fri fra vold og overgrep. Man må enkelt og greit føle seg trygg og ivaretatt som kvinne, på alle plan.

For å sikre global kvinnefrigjøring er Norge nødt til å ta i et tak, slik at man som kvinne kan føle seg trygg og ivaretatt. Ta i et tak for kvinnene, for likeverd, for rettferdighet og for selvfølgeligheter. Det burde være en selvfølge at alle i hele verden, at alle kvinner i hele verden, har tilgang til rent drikkevann, utdanning og prevensjon. Alle verdens kvinner skal kunne bruke tiden sin på noe annet enn å hente vann. Kvinnene skal få utdanning, de skal ikke være et pakkesel.

Norge burde gå foran som et godt eksempel, og investere i kvinner over hele verden. Norge burde investere i fremtiden, og investere i samfunnet. Kvinner er en ressurs som burde utnyttes, noe verdenssamfunnet burde se på som en fordel. Men for at en slik fordel skal kunne fungere, må tilgangen til rent drikkevann, utdanning og prevensjon være tilstede. Det skal være mulig å overleve drikking av et glass vann. Det skal være mulig å utdanne seg til det man selv ønsker. Det skal være mulig å beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer. Det skal være mulig å styre sin egen fruktbarhet. Det skal være mulig å være kvinne i alle verdens land.