– Nord-Norgebanen må føres frem!

Meninger

Utredningen av om videreføring av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø pågår for fullt og en foreløpig utredning legges frem i vår. Vi som lever i Nord-Norge opplever daglig kaos, nesten-ulykker og ulykker på grunn av store, dårlig skodde vogntog. Vogntog som ikke hører hjemme på nord-norske vinterveier. Hvis dette sees i sammenheng med regjeringens ventede økning i produksjon innenfor marine næringer er det en varslet katastrofe vi går i møte. Det er derfor på høy tid at Nord-Norgebanen ikke ender opp som atter en utredning i en skuff, men at den faktisk blir realisert.

For Nord-Norge vil tog binde by og land tettere sammen. En rask jernbane vil gjøre det mulig for flere å bo i distriktene, siden flere arbeidsplasser blir innenfor behagelig dagpendleravstand. Det vil utvikle seg større bo- og arbeidsmarkedssregioner og det vil skape vekst i næringslivet.

Ved forrige korsvei, etter den forrige hovedrapporten fra 1992, opplevde vi laber entusiasme for banen fra nord-norske politikere og ends mindre støtte i Stortinget. Følgelig ble utbyggingen atter en gang lagt på vent. Dette er en historie vi ikke har råd til å la gjenta seg.

Med bakgrunn i den store betydning ei utbygging vil ha for lokalsamfunnene, landsdelen, landet og klimaet, krever Nordland SV at: - Bygging av Nord-Norgebanen, skal inn i neste NTP.

Nordland SV ber om at alle politiske parti legger trykk bak dette kravet overfor sine nasjonale organisasjoner.