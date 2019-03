Vær utro i helga!

Meninger

Vi snakker om politisk utroskap og bakgrunnen er at listen over personer som skifter parti, begynner å bli lang.

Ørjan Robertsen har vært ordfører for Arbeiderpartiet. Han stiller nå som listetopp for Melbu og omegn samarbeidsliste. Han har vært ute av politikken i mange år og kjempet for at oljebransjen skal få gode vekstvilkår i Lofoten og Vesterålen. Nå skal han kjempe skulder mot skulder med Jan Steffensen, som er motstander av oljevirksomhet. Sånn blir det ofte i lokalpolitikken.

Rayner Skare Lind sitter i kommunestyret for Arbeiderpartiet. Han er listekandidat for Senterpartiet.

Troy Shields satt i kommunestyret for KrF. Han har forlatt partiet og gått til sengs med Senterpartiet. Det samme har Kate Adolfsen-Trabelsi. Hun var sentral i Høyre i en periode.

I Øksnes har det også vært en liten folkevandring. Geir Rognan var egentlig arbeiderpartimann. Han gikk til ØTL og er tilbake i Arbeiderpartiet. Jørn Martinussen var i ØTL og har gått til Venstre. Olav Lind, også han medlem av ØTL, har gått til Høyre. Lind har bakgrunn som høyremann. Hans Kr. Hansen har forlatt Frp til fordel for Arbeiderpartiet og Torgeir Larsen har forlatt Ap til fordel for Høyre.

Britt Mariann Olsen har gått fra Ap til Senterpartiet og Tore Christiansen nekter å la seg velge inn for KrF. Det er fortsatt uklart hvor han havner. I Øksnes har «folkevandringen» vært initiert av at ØTL opphører og medlemmene går tilbake til sine parti, eller finner seg et nytt.

I Andøy har det også vært endringer. Der har Yngve Laukslett, som inntil nokså nylig var styremedlem i Andøy Høyre, plutselig dukket opp som listekandidat for Senterpartiet. Odd Arne Andreassen ble valgt inn i kommunestyret for Høyre, men har skiftet side til Senterpartiet. Leif A. Iversen forlot Høyres gruppe i fjor, og opptrer som uavhengig i kommunestyret.

I Arbeiderpartiet har Lill Inger Berg-Olsen forlatt og blitt listetopp for SV. May E. Johansen har meldt seg ut av Venstre. I Andøy har Venstre store problemer med å stille liste over hodet.

I Andøy er også en hel valgliste lagt ned. Andøylista er borte, og Andøy SV er gjenoppstått.

Også i Bø har det vært en snev av utroskap. Den lange forlovelsen mellom Arbeiderpartiet og Høyre er brutt. Dersom Sture Pedersen skal bli gjenvalgt som ordfører, må han i utgangspunktet klare seg på egen hånd.

Det er nokså vanlig at velgerne bytter parti. Hele 33 prosent av dem som stemte ved stortingsvalget i 2009, skiftet parti i 2013. Tar vi med vandringer ut og inn av hjemmesittergruppen, skiftet hele 39 prosent parti fra 2009 til 2013. En tredjedel av velgerne bestemte seg enten like før valget eller på valgdagen.

Det er mer uvanlig at valgte representanter bytter parti og som i velgermassen for øvrig kommer de hyppigste partibyttene mellom partier som har tilnærmet samme ideologi. Man kan kanskje spørre Yngve Laukslett, som mange år ledet Andøy Høyre, hvilke ideologiske fellesnevnere det er mellom Høyre og Senterpartiet, men vil kanskje få et svar som er mer praktisk begrunnet enn ideologisk. I Andøy er forbannelsen på firepartiregjeringen fortsatt enorm og Senterpartiet kommer til å vinne valget alene. Årsaken er å finne innenfor flyplassgjerdet.

Er det så bra at folk skifter mening. Svaret er, ja selvsagt! Er det et område der det bør oppfordres til å bryte det sjette bud, er det i politikken. Det er den eneste måten både representanter og velgerne kan markere sin motstand mot eget parti.

Helgens oppfordring er derfor: Vær utro i helga. Føler du deg sviktet av «ditt» parti, finn et nytt. Det er faktisk den eneste måten at makteliten vil lytte til deg.

Geir Bjørn Nilsen