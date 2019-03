«Kostnadene som er påført dem bør dekkes av Øksnes kommune»

Meninger

Tirsdag skal kommunestyret behandle en klage fra Klaus Spichal når det gjelder gebyrfastsettelse ved utgåing av tomt til fiskehesjer på Klo-Myran.

Dette er en sak som har opptatt meg mye, og jeg frykter for at den blir forbigått i stillhet, noe jeg vil håpe plager flere enn meg.

Bakgrunnen for mitt engasjement og mine tanker er at det i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2012 ble vedtatt av Øksnes kommunestyre å etablere areal for tørking av fisk i Øksnes.

På grunn av utfordringene knyttet til henging nært Klo-sentrum ble det pekt på Klomyran, og reguleringsplanen for henging av fisk på Klomyran ble vedtatt i 2016.

Imidlertid ble tilgjengelige arealet kraftig beskåret i planarbeidet, og i praksis usalgbart. Konsekvensen er at de som måtte ta kostnadene nå ikke har realistiske muligheter for å få solgt arealene slik at de kan få dekt sine økonomiske utlegg.

Det er fattet et administrativt vedtak om ei 10 prosent avkortning av fradelingsgebyret. Vedtaket er påklaget, og kommunestyret skal behandle klagen i kommunestyret på tirsdag.

Som tillitsvalgte politikere er en av de viktigste rollene vi skal ivareta ombudsrollen. Vi skal ivareta de som ga oss tillit, og det er viktig for meg å vise meg tilliten verdig.

Jeg kan ikke på noen som helst måte se at det vi utsetter Klaus Spichal med flere, for denne saken er i nærheten av å føles rettferdig.

Jeg kan bare ikke vaske mine hender ved å stemme slik at klagen sendes til Fylkesmannen for avgjørelse. Å handle slik er i strid med det mennesket jeg vil være. Skal jeg kunne se meg selv i speilet må jeg stå opp for det jeg mener er rett, og for de jeg mener lider urett.

Et enstemmig kommunestyre vedtok ved behandlingen av kommuneplanens samfunnsdel at ett av de viktigste næringspolitiske tiltakene var etablering av areal for tørking av fisk.

For meg er det helt meningsløst at eierne av området som er regulert til henging må betale flerfoldige titusen av kroner for et prosjekt som bare har vært byrdefullt for dem. Og at de nå kun sitter igjen med regninga. De betydelige kostnadene som er påført dem bør dekkes av Øksnes kommune.