Meninger

Førstkommende fredag arrangerer ungdom i Sortland en miljøstreik.

De skriver selv om dette blant annet at fremtiden deres ikke lenger er sikker, og at de streiker for at noe skal bli gjort.

Dette er endel av en verdensdekkende klimastreik. I Norge er datoen satt til fredag 22. mars. Et av målene med streiken er å vise protest mot politikernes tiltaksløshet.



Rødt er enig i at det må større og flere grep til for å bevare naturen. På vår hjemmeside kan du lese: «Vi nærmer oss, eller har allerede overskredetflere av jordklodens tålegrenser. Naturressurser forbrukes for å oppnå kortsiktig profitt, uten tanke på framtidas generasjoner og deres livsgrunnlag. Vi har fremdeles tid til å skape et samfunn som tar hensyn til naturen og gir menneskene høy livskvalitet, men da må bruken av naturresurser styres innenfor rammene av naturens tålegrenser. Dette innebærer også å ta vare på naturmangfoldet og økosystemene, og redusere forurensing og utslipp av miljøgifter og andre skadelige stoffer i naturen.»

Vi støtter streiken og ønsker lykke til!