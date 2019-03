«Sykehjemsplasser skal ikke legges ned gjennom budsjettvedtak»

Meninger

Styringssignal til rådmann – saker vedrørende nedlegging av omsorgs- og sykehjemsplasser, plasser ved Øksnes Vekst eller til andre med særskilte behov.

De siste årene har omsorgs- og sykehjemsplasser, plasser ved Øksnes Vekst eller til andre med særskilte behov, blitt nedprioritert i budsjettforslaget fra rådmann i Øksnes. Øksnes Sp har vært sterkt i mot dette.

I kommunestyremøte den 19. mars tok Senterpartiet opp denne utfordringen og ønsket sak på dagsorden, som skulle gi et klart styringssignal til rådmannen. Forslaget om å sette det på dagsorden ble avvist av ordfører og flertallet.

Forslaget som ble nedstemt var som følger:

Nedlegging av omsorgs- og sykehjemsplasser, plasser ved Øksnes Vekst eller til andre som har behov for oppfølging i hverdagen skal ikke skje gjennom et budsjettvedtak. Det handler om verdighet i en hver livsfase, både for den enkelte bruker og pårørende.

Med dette signaliserer kommunestyret at vi vil ha gode forutsigbare prosesser hvor spørsmål om behov til omstrukturering skal ha en omfattende vurdering i en egen sak i forkant av budsjett.