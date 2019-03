–Vi er ferdig med å vente

Meninger

I dag skjer det. Fredag 22. Mars er dagen alle de miljøbevisste «kidsa» skal demonstrere. De protesterer politikernes mangel på miljøbevisste tiltak. Og de demonstrerer for en fremtid som ikke er forhåndsbestemt av noen som ikke vil være der.

Det er kynisk å tenke at fremtiden er for de unge, jeg vet. Kanskje synes de eldre at det er kynisk. Men dette er ungdommer som må vente flere år før de kan stemme. Og dette er ikke en ting vi venter på. «De som venter på noe godt, venter ikke forgjeves» heter det vel. Vi venter ikke på noe som skjer akkurat nå. For klimatiltak er ikke noe godt. Det er nødvendig. Og vi har ventet. Politikere har i flere ti år fått høre at global oppvarming er en greie. At insekter dør. At havet er forurenset. Vår levemåte er ikke bærekraftig.

Vi prater alltid om at ytringsfrihet er viktig. Det viktigste innenfor demokratiet. Og en fredelig demonstrasjon er jo det ypperste eksemplet på ytringsfrihet. Hvis du er for å si hva du vil på nett men synes det er kjipt at folk du er uenig med demonstrerer for sine oppfatninger er du dobbeltmoralsk. Og hvis du synes at unge ikke bør være aktiv for sin fremtid ikke er rett, bør du skamme deg.

Det var ikke bare en demonstrasjon i dag. Det er lagt frem krav som miljøminister Ola Elvestuen tok imot. Kravene er faktisk så enkle som:

1. Kutt 55 prosent av de norske utslippene innen 2030 (sammenlignet med 2005 nivå).

2. 65 milliarder årlig til klimafinansiering i U-land.

3. Stopp med leting av oljefelt.

I dag var jeg ved stortinget og fikk se I ansiktene til flere tusen oppmøtte. Det var en samling av unge som brente for samme sak. Det var bannere fra hvert parti og fra hver side av politikken. Mitt parti, AUF, holdt også appell. Nordland AUF har vedtatt politikk som vi sto opp for I dag. Vi kjemper for at Norge fremdeles skal frede LoVeSe. Vi skal ikke ha noe utredning. AUF I Nordland sier også nei til vårt moderpartis kompromissforslag om konsekvensutredning av Nordland VI. Jeg er glad mitt parti ikke står alene. At nesten alle ungdomsparti sto sammen i dag. Sammen med flere organisasjoner og flere tusener av elever om sammen å fortelle de med makten at vi ikke lenger har tålmodighet med deres gambling.

Denne dagen er viktig for å understreke at vi har ventet. Vi har vært tolmodige. Men det er bare uker siden den norske regjeringen planla å dumpe i fjordene. Jeg trodde at fjordene var det mest urnorske og noe vi kunne være stolt av. Ikke en søppeldynge. Da kan vi like godt gå 17. Mai tog for å hylle faktiske søppelplasser. For i for eksempel Repparfjorden har stortinget vedtatt at det skal kunne dumpes opptil 2 millioner tonn gruveavfall hvert år de neste 20 årene. Skjerp dere! Jeg vil aldri godta at unge aktive er noe negativt. Les opp hva ytringsfrihet faktisk betyr i Norge. Og når du så skriver din mening og er uenig, NYT at du bruker DIN YTRINGSFRIHET.

I dag har flere tusener av unge stått opp og fortalt med høye rop, appeller, bannere og skilt hva de bryr deg om. Og jeg vil påstå at det ikke er udelte meninger. Det er jo denne regjeringen som datt i posisjon når Norge signerte Paris-avtalen. Og der skal jo Norge kutte utslipp med 55 prosent. Så vi ber jo bare om at det man lover bør man gjøre.

Mine poeng er simple.