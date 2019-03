Om barnet ditt streika for klimaet i dag, bør du juble

Meninger

En liten spire av engasjement betyr at du er våken og villig til å kjempe for noe. Du tør heve stemmen din og si din mening, og kanskje være med å forandre noe. Kommer det motstand på din mening, må du lære deg å finne fakta og argumentere. Du lærer deg etterhvert at å mene noe er ikke alltid nok. Man må pushe, motivere og inspirere for å skape handling og konkrete resultater. Du lærer deg etterhvert at du eier ikke sannheten, og at det lønner seg å lytte til de som mener det motsatte for å finne de beste løsningene.

Det er en læringsprosess som skaper gode ledere. For alle dere som ler av barnas klimaengasjement. Vil dere virkelig ha det motsatte? Barn som ikke bryr seg? Som ikke engasjerer seg? Jeg sier la dem heve stemmen, og la oss voksne støtte dem og lære dem å finne fakta, argumenter og evnen til å stå for det de mener. Hurra for framtidas ledere som streiker for klimaet. Ikke fullt så hurra for voksne mennesker som håner barn i sosiale medier. Det som er en spire av klimaengasjement i dag, kan endre ruta til et ungt menneske som velger å bruke sitt liv på å gjøre verden bedre i framtida. La barn og unge engasjere seg. Kanskje du er uenig i klimaspørsmålet, men du bør allikevel juble for at barna bryr seg om noe større enn dem selv. La oss ikke være ustrategiske å plukke ned den spiren. For det treet de blir i framtida, det trenger samfunnet vårt.

P.S De unge har ikke alle løsningene, men det har vi ikke vi voksne heller. I så fall er det bare droppe å gi til innsamlingsaksjonen, med mindre du har tenkt å melde deg som frivillig til Leger uten grenser i krigsområder. Alt engasjement betyr noe. I det minste betyr det at du ikke sover igjennom livet. Takk til alle barn og unge som streiket i dag og «tok en Kjetil» for klimaet. Vi er så stolte av dere. Framtida er lys om dagens unge bryr seg om samfunnet, folkens.

«Å ta en Kjetil » - å plukke opp etter seg og minne andre på at de også har et ansvar for hvordan det ser ut rundt oss og klimaet.