«Kultursamarbeidet i Vesterålen: Det tar lang tid å bygge opp, men kort tid å bygge ned»

Meninger

Som daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen i mer enn 30 år, fram til 2013, ser jeg med stor uro på det som nå skjer. Regionrådet skal demonteres og det stilles spørsmål i media om Kultursamarbeidet skal avvikles.

Helhetstenkning



Den nye kommuneloven stiller krav om at en organisasjon som Vesterålen regionråd må omstilles. Politikk og tjenesteyting skal splittes opp. Dette må man akseptere når regjeringen vil det slik, men det som går tapt, er den politiske og administrative helhetstenkningen som Vesterålen er kjent for. Denne tenkningen har vært et varemerke for Vesterålen regionråd som på sitt beste har fått til et samspill mellom regionalpolitikk, forskning, reiseliv, kultur, kompetanseheving og næringsliv.

Møysommelig byggverk



Kultursamarbeidet har vært møysommelig bygget opp med stikkord som utvikling av nye kulturarbeidsplasser, samarbeid mellom kultur og skole, kultursatsing rette mot barn, ungdom og eldre. Et samarbeid mellom kulturskolene (MUSAM) kom i gang for 30 år siden. Kontakt med utflyttet ungdom (Tilbakestrøm) har stått sentralt, det samme har friluftsliv (Vesterålen friluftsråd) og den regionale sceneinstruktørordningen, alt organisert under Vesterålen kulturutvalg som politisk paraply.

Filmskaping og internasjonalt samarbeid



Et viktig innsatsområde gjennom mer enn 25 år har vært å stimulere barn og unge til å lage film selv. (LATERNA MAGICA). En rekke av disse er i dag profesjonelle filmskapere eller arbeider i mediebransjen. Fra 2004 startet også et omfattende internasjonalt samarbeid mellom Vesterålen, Øst-Island og etter hvert det nordvestlige Irland der et stort antall ungdommer, kunstnere og kulturarbeidere har deltatt i fellesprosjekter og utvekslinger begge veier. Et kulturelt triangel nord i Atlanterhavet ble bygget opp. Selv hadde jeg, som prosjektleder de siste årene i Kultursamarbeidet, ansvar for dette.

Spørsmål



Mine spørsmål til de som utreder omstillingen i Regionrådet og ikke minst til politikerne som skal fatte beslutninger: Hvordan ta vare på de mange formelle og uformelle nettverkene som er bygget opp på kulturområdet? Hvordan videreutvikle helhetstenkningen som er selve fundamentet i Kultursamarbeidet som utviklingsorganisasjon? Det som foreløpig har kommet fram i media, lover ikke godt. Det tar lang tid å bygge opp, men kort tid å bygge ned.