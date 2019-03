«Endringene i kulturutvalget vil styrke og videreutvikle det regionale samarbeidet»

Meninger

Vesterålen kulturutvalg har registrert den store oppmerksomheten endringsprosessen om regionalt samarbeid i Vesterålen har fått i forbindelse med tilpassing til endringer i kommuneloven.

Endringer i Kommuneloven med hensyn til hvordan fremtidig regionalt samarbeid mellom kommuner kan organiseres, vil etter kulturutvalgets oppfatning åpne for å styrke og videreutvikle det regionale samarbeidet i Vesterålen.

Kulturutvalget vil med denne uttalelsen rette oppmerksomhet mot betydningen kultursamarbeidet har hatt gjennom flere tiår og viktigheten av at kultursamarbeidet også i fremtiden blir prioritert og utviklet.

Kulturutvalget forutsetter at utvalget, kultursjefskollegiet, de kommunale kulturskolene, arbeidsutvalget i friluftsrådet m.fl. blir sterkt involvert når fremtidig kultursamarbeid skal utredes og tas stilling til.

I starten på denne prosessen mener kulturutvalget det er viktig å minne om betydningen kultursamarbeidet har hatt for Vesterålen siden starten i 1980.

Bakgrunnen for ønsket om å etablere et kulturprosjekt i et samarbeid mellom kommunene i Vesterålen, var tanken om at kunst og kultur i et regionalt perspektiv var viktig for den generelle samfunnsutviklingen i Vesterålen. Tanken var å befeste en Vesterålsidentitet som ville ha stor overføringsverdi til andre områder kommunene i Vesterålen kunne samarbeide om.

Etter 40 år med kultursamarbeid kan det konstateres at kultursamarbeidet gjennom utallige prosjekter og initiativ fremstår som viktig for den generelle utviklingen i Vesterålen.

Kulturutvalget konstaterer at det profesjonelle kunst- og kulturmiljøet i Vesterålen, sammen med et samlet kunst- og kulturliv i alle kommunene, peker på viktigheten av det regionale kultursamarbeidet Vesterålen. Befolkningen og næringslivet i Vesterålen er også samstemt i viktigheten av kultursamarbeidet i forhold til å skape en attraktiv region for befolkning og næringsliv.

Dette er bakgrunnen for at kulturutvalget mener det er viktig å forhindre at det etterlatte innrykket av prosessen med å tilpasse seg til ny kommunelov, er at regionalt samarbeid om kunst og kultur nedprioriteres.

Kulturutvalget ønsker med denne uttalelsen å fremheve at regionalt samarbeid innen kunst- og kulturfeltet vil være enda viktigere for Vesterålen som region i årene framover.

Kommunene i Vesterålen er i en prosess for å vedta og prioritere satsingsområder for en strategi som skal angi retning og utvikling i Vesterålen, og skape en felles identitet for regionen.

Følgende ambisjon er definert for å angi retning for dette arbeidet:

« Vesterålen skal være en attraktiv og folkerik region som skaper verdier av nasjonal og internasjonal betydning»

Kulturutvalget vil, i forkant av prosessen om hvordan det fremtidige kultursamarbeidet skal organiseres, hevde at ambisjonen ikke har et reelt innhold uten videreføring og forsterking av det regionale kultursamarbeidet.

Kulturutvalget mener tilpassing til ny kommunelov åpner muligheter for å styrke det regionale samarbeidet innen flere områder. Regionalt samarbeid om fremtidig kunst – og kultursatsing må være et felt kommunene og regionen må prioritere mer ressurser til i fremtiden.