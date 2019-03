«Realisering av ny institusjon på Ekren for demente, er dette et nytt løftebrudd fra Hadsel Ap og Hadsel Sp?»

Meninger

Posisjonen er blitt beskyldt for løftebrudd, både når det gjelder nedbygging av skolen på Sandnes, avvikling av Hadsel sykehjem og nedbygging av omsorgstjenesten.

Hva nå med ny institusjon på Ekren?

Ved budsjettbehandlingen i desember 2018 fremmet posisjonen forslag om å ta ut institusjonen på Ekren fra investeringsbudsjettet for Hadsel kommune. I investeringsbudsjettet var prosjektet oppført med 43 mill. 2019 og 40 mill. i 2020 og byggestart dermed forutsatt iverksatt fra sommer/høst 2019.

I budsjettdebatten fremholdt posisjonen at endelig budsjettvedtak for bygging på Ekren ville bli fattet i løpet av februar 2019 og med rask byggestart etter dette. Dette skulle skje gjennom bygging i regi av Hadsel Eiendom, uten at posisjonen foreslo dette innarbeidet i budsjettet for foretaket.

De fleste oppfattet vel forslaget og posisjonens uttalelser i desember som en forsering av prosjektet, men som nå viser seg i beste fall å være en betydelig utsettelse.

Siden har lite skjedd fra posisjonens side. Undertegnede stille spørsmål om fremdrift i prosjektet i kommunestyret 21. mars, hvorpå rådmannen svarte å det nå skulle avholdes møte med Hadsel Eiendom om saken.

Jeg forventet at posisjonen ville klargjøre sitt syn i saken, men det var kun rådmannen som svarte.

På etterfølgende spørsmål til Hadsel Eiendom har jeg fått opplyst at først må prosjektet vedtas inn i investeringsbudsjettet til Hadsel Eiendom, av kommunestyret, så kan forprosjektet igangsettes. Neste kommunestyre er først 23. mai.

Så langt jeg kan se har det fra Hadsel Arbeiderparti og Hadsel Senterparti ikke skjedd noe etter at prosjektet, mot stemmene fra FRP, H, V og MOS, ble vedtatt tatt ut av budsjettet.

Eldreomsorgen er under sterkt press i Hadsel kommune og hvor mangelen på sykehjemsplasser og plasser for de sykeste demente, er svært synlig bla. ved Riarhaugen HDO.

FRP, H, V og MOS foreslo som kjent i budsjettet å videreføre driften ved Hadsel sykehjem inntil ny institusjon på stedet var klar. Dette ville ha skapt trygghet og et godt tilbud i overgangsfasen, men dette fikk ikke flertall.

Med Hadsel Arbeiderparti og Hadsel Senterparti i spissen ble det derimot vedtatt en hurtig avvikle av Hadsel sykehjem og samtidig utsette realisering av ny institusjon for demente på stedet .

Dette er svært foruroligende og jeg oppfordrer herved posisjonen til å klargjøre når institusjonen for demente på Ekren blir realisert.