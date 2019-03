«Ellingsen, - har man ikke fakta, ja - så må man innhente fakta, kanskje ved hjelp av en enkel telefon? Du vet meget godt hvor vi bor»

Meninger

Ja, nå skal også jeg bruke mediet som kommunikasjonsplattform:

Hysteriet om Fagerlundveien og dens tilstøtende areal bare fortsetter, og ført i penn og verbale uttalelser fra partiet Rødt sin kommunestyrerepresentant Christoffer Ellingsen. Vi som grunneier i Lamarka, har måttet avgi grunn til Bjørklundveien og Fagerlundveien til Sortland kommune. I så henseende kan det nevnes til partiet Rødt, at i hele denne prosessen har det vært til dels dårlig kommunikasjon mellom kommunen og oss som grunneier. Vi kan nevne noen eksempler på dette:

Vi fikk opplyst på et byggemøte, fra kommunens avdelingsingeniør, at vi faktisk bodde i vår bopel på dispensasjon. Da vi spurte om dokumentasjon på dette, var dokumentasjon og en bekreftelse på påstanden ikke å oppdrive. Vi hadde, og har aldri skrevet en slik dispensasjonssøknad.

Eiendommen vår er faktisk oppstykket i små parseller, og dermed rasert for fremtidig fornuftig bruk. Uten forståelse fra kommunen. I denne forbindelse kan det nevnes at vi som grunneier tilbød Sortland kommune i gjenstående arealer, nord for Bjørklundveien, med en opsjonsavtale over 10 år som basis. Vi tenkte å bistå kommunen med depot areal, for massene som ble trauet ut fra grunnen til Blåbyhallen. Daværende kommunale byggeleder på prosjektet, og senere Teknisk sjef, avslo dette tilbudet.

Ervervelse av grunn til fortau langs Fagerlundveien ble ervervet for snart 3 år siden, uten at vi som grunneier ble orientert eller informert på forhand. Kommunens avdelingsleder bare flyttet grenselinjene, hvilket er straffbart. Det kan nevnes at det pr. dags dato ikke er gjennomført oppmåling av behovsarealet til kommunen. Men det er omsider progresjon.

Sendte brev til teknisk etat har aldri blitt besvart, og dette er brudd på forvaltningsloven.

Dette er bare noen få eksempler på slett forvaltning.

Så, - Ja, Christoffer Ellingsen, du har på mange måter rett i din kritikk av kommunen og spesielt teknisk etat, men du må ikke glemme dere politikere selv.

En annen sak er at man må holde seg til fakta, og ikke synsing og egne meninger.

Ellingsen, - når det gjelder Fagerlundveien, skriver du i Bladet Vesterålen 16.03.2019 at du mener å vite at det på et tidspunkt fantes en refusjonsavtale som var omforent mellom partene, og det manglet bare signaturene.

Hvis du med dine partifeller er av den oppfatning at dere er grunneier, og har vært i refusjonsforhandlinger med Sortland kommune, ja, - så har vi ikke vært i samme forhandlingsrom. Disse refusjonsforhandlingene har vi som «reelle grunneier» aldri deltatt i, ei heller fått innkalling til. Kanskje skulle du ønske å gjøre hele Fagerlundveien på god gammeldags dugnad i en sosialistisk ånd?

Ellingsen, - har man ikke fakta, ja - så må man innhente fakta, kanskje ved hjelp av en enkel telefon? Du vet meget godt hvor vi bor!

Burde ikke du og ditt parti, som selvoppnevnt vaktbikkje, heller legge litt energi i å minske belastningene på teknisk etat, og kanskje gå inn for å øke bemanningen og kompetansen med kursing av allerede overarbeidete saksbehandlere?

De er nok dyktige personer, men er totalt handlingslammet på grunn av adferden til politikerne. Vi må huske på at i en byggesak er det en skog av lover og vedtekter, eksempelvis Jordskifteloven, plan og bygningsloven etc. etc., - som skal følges. Her er det lett å tråkke feil, og da må faktisk saksbehandler med paraferingsrett få mulighet til å ordne opp, uten at politikerne skal gå inn å overprøve de kommunalt ansatte saksbehandlerne.

For oss og kanskje spesielt meg, blir det galt å oppleve at politikerne med partiet Rødt i spissen, går inn i et allerede godkjent byggeprosjekt og detaljstyrer (byggeleder) prosjektet. Her fratar dere myndigheten til de ansatte ved teknisk avdeling. Kommunikasjonen til forvaltningen skjer som oftest gjennom media. Det er kanskje en medvirkende årsak til at det til dels er stort gjennomtrekk av teknisk personell på Teknisk etat?

Du og ditt parti Rødt, burde kjenne til organisasjonsplanen i kommunen, og da tenker jeg fra Rådmannen og nedover.

Så til avtalen mellom Hoppenspretten barnehage og oss som grunneier.

Selv om du og ditt parti Rødt gjerne skulle ha hatt forvaltningsretten og råderetten over eiendommen vår, kan jeg opplyse deg om at det arealet vi besitter, er VÅR eiendom, og har således råderetten over eiendommen. Om vi vil inngå en avtale om eventuelt salg av eiendommen, så gjør vi det.

For ordens skyld kan det også nevnes at jeg selv estimerer et antall boliger i Lamarka nord + Sørlia på i alle fall ca. 200 boenheter, og det innenfor en radius på ca. 1,5 – 2 km. I tillegg kommer det på sikt etablering og utbygging av Vestmark sør, men ikke før dere politikere bestemmer dere for hvordan dere skal sammenføye Bjørklundveien med Vestmarka.

Videre skjønner jeg ikke hvordan dere kan hevde at det blir billigere å drifte en kommunal barnehage selv som hevdes i Bladet Vesterålen 21.03.2019. Man skulle tro at enten det er en privat aktør eller kommunen, som skal drifte en eventuell barnehage innenfor nøyaktig samme området, ja - så ville det påhvile de samme utgifter pr m². Hvordan utgiftsfører og bokfører kommunen kostnader knyttet til at bygningene trenger vedlikehold, herunder sandstrøing og snørydding og øvrige vedlikehold av utenomhus arealer. Påhviler disse et annet budsjett i kommunen? For en privat aktør, er disse utgifter å betrakte som «faktiske utgifter». Får private aktører de samme tilskudd som de kommunale barnehagene i Sortland kommune?

Er det ikke sånn at kommunens utgifter på sine kommunale barnehager bestemmer hva de private barnehagene mottar i tilskudd?

Sortland kommune har en rekke investeringer som må gjøres for å løse lovpålagte oppgaver, som skole og idrettsanlegg. Hvor mange hundre millioner må kommunen bruke, holder det med 500 millioner?

Hvorfor ikke løse de store sakene? Eller mener du at prinsipp og ideolog er løsningen på alle konkrete behov som innbyggerne i Sortland har og bør få en løsning på?

Hvorfor er det da så mange uløste store saker i kommunen, se til naboen i sør, de bygger skoler og idrettsbygg til beste for sine innbyggere?

Hva er årsaken til at dette ikke skjer i Sortland – har du svaret Ellingsen?

Svar motas med takk, og gjerne i media, kommunerepresentant for partiet Rødt - Christoffer Ellingsen.