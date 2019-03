Meninger

Kjære Andøyvelgere!

Vi har nå tilbakelagt over tre år med stor frustasjon over den måten vi i Andøy har blitt behandlet på av stortingets flertall, høyre Frp og Ap, i saken om nedleggelse av Andøya flystasjon. Dette flertallet vil ikke innrømme at det ligger noen faglige eller økonomiske grunner bak vedtaket.

Vedtaket er gransket av mange eksperter og funnet helt bak mål, men Solberg og gjengen hennes er villig til å satse opptil 20 milliarder ekstra for å få «trumfet gjennom» dette idiotiske vedtaket, koste hva det koste vil.

Erna Solberg hevder senest i dag i stortingets spørretime etter spørsmål fra SPs Slagsvold Vedum, når det gjelder beredsskapssituasjonen langs kysten og Orionflyenes rolle her, at Orion er gått ut på dato og kan ikke flys noe mer.

Hun nevner ingen ting om personellsituasjonen og alle lovnader som er kommet fra politikere fra dette gjenget og sjef lutfforsvaret om at personellet skal bli godt ivaretatt.

Våre Orionfly kunne har vært i virksomhet til 2035 om nødvendig og hadde inngått samarbeide med Airbus om deler og utstyr. Tyskland har samme flyene og vil beholde disse til 2035, men de har vel heller ikke greie på hva det holder på med.

Solberg vedtok å bestille P8 til 12-15 milliarder uten at Stortinget har vedtatt dette, og flytte disse til Evenes? Hva er det som gjør at dette superarrogante mennesket får lov å «herje» slik med oss i nord?

Hun styrer fritt frem og avskaffer forsvaret i Nord-Norge uten problemer slår sammen fylker med tvang og kjører videre på en politireform som er fullstendigt bak mål. Hennes slagord er «vil du ikke så skal du». Hun flytter alt av helikopter fra Bardufoss til nedlagte Rygge for å forsvare et gjeng med udugelige politikere i Osloregionen. Vi i nord trenger jo ikke noen beskyttelse fordi her er det stort sett bare «grauthau» og vi kan klare oss selv. Så kommer det store spørsmålet, hvem skal vi stemme på ved de neste valgene? Det må vel blir det partiet som har talt vår sak i hele denne perioden, SENTERPARTIET både lokalt og nasjonalt. At høyre, Frp og Ap er så vidt gedigent «frekk» å stille liste ved kommunevalget til høsten, er helt i ytterkant av hva vi skal akseptere i Andøy. Jeg håper SP i Andøy får 20 plasser av 23, så kan optimistene fra de tre partier sloss om de tre siste plassene.

Godt valg.

Fortsettelse følger