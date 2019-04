«Regjeringen jobber hver eneste dag for at sjømatnæringen skal fortsette å vokse. Arbeiderpartiet nevner den ikke med ett eneste ord.»

Meninger

Hver eneste dag går tusenvis av nordmenn til en jobb i sjømatnæringen. Næringen sysselsetter over 50 000 personer, landet rundt. Disse skaper aktivitet og verdier, og bidro til at Norge i fjor eksporterte sjømat for rekordhøye 99 milliarder kroner. Det er en økning på 60 prosent siden regjeringen tiltrådte.

Dette fortjener næringen honnør for. Og de fortjener at vi som politikere gjør det vi kan for å legge til rette for en ytterligere positiv utvikling. Det er vår oppgave å sikre gode og stabile rammevilkår, som kan bidra til en fortsatt bærekraftig vekst og lønnsomme arbeidsplasser for fiskeri- og havbruksnæringene.

Jonas droppet sjømaten

Sjømatnæringen er vår nest viktigste eksportnæring, og blant de viktigste fremtidsnæringene for Norge. Derfor reagerer jeg på at Arbeiderpartiets leder galant hoppet over fiskeri og havbruk i sin landsmøtetale om seks vinnernæringer.

Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig denne næringen er, ikke bare for landet vårt, men også for verdens befolkning. Vi blir flere mennesker på jorda, og for å mette en voksende befolkning må mer mat i fremtiden hentes fra havet.

Under fem prosent av det vi spiser kommer i dag fra havet. Som verdens nest største sjømatnasjon har Norge både et ansvar og en mulighet for å bidra i enda større grad til verdens matproduksjon. Norge er ikke et stort land i global målestokk, men vi er en stor havnasjon med et betydelig vekstpotensial innen sjømatsektoren.

Regjeringen tar viktige grep

I Støres tale til Aps landsmøte legger han opp til at sjømatnæringen nå må seile sin egen sjø.

Det kan virke som at Støre mener næringen går så bra at det ikke er nødvendig å trekke den frem. Jeg kunne ikke vært mer uenig. Det er ingen tilfeldighet at det går bra. Veksten kommer ikke av seg selv.

Regjeringen har tatt flere viktige grep for å sikre gode rammebetingelser for sjømatnæringen, deriblant en styrket prioritering av kunnskap, forskning, veier, havner og flyplasser.

Vi har fått på plass et nytt og bærekraftig vekstsystem innen havbruk som har åpnet for vekst for første gang på flere år. Vi har innført Havbruksfondet, som gir vertskommunene en kompensasjon å ha tilrettelagt for oppdrett. Og vi har innført ordningen med utviklingstillatelser for å stimulere til utvikling av teknologi som kan løse miljø- og arealutfordringene innen havbruk.

Fremtiden må skapes

I vår fremmer jeg en stortingsmelding som skal forenkle, fornye og forbedre kvotesystemet innen fiskeri. Det er et system som per i dag er for komplisert og lite fleksibelt.

Regjeringen jobber også kontinuerlig med å sikre den norske sjømaten markedsadgang rundt om i verden, ved å etablere nye og forbedre eksisterende handelsavtaler.

Vi er tydelige på at fremtiden ikke vedtas av verken Storting, regjering eller partiledere. Den skapes av innovative bedrifter og dyktige enkeltmennesker.

Vår ambisjon er at sjømatnæringen skal vokse og skape flere lokale arbeidsplasser med lokale ringvirkninger. Når Jonas ikke nevner sjømatnæringen med ett ord når han omtaler vinnernæringene i Norge, er jeg bekymret for Arbeiderpartiets fokus.