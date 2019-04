«Et billig barnevern kan bli dyrt for samfunnet»

Meninger

I dag er kommersielt barnevernsdrift mer lønnsomt enn olje. Men hva skjer med barna når barnevernet styres etter mekanismer som priskonkurranse, forretningshemmeligheter og profittmaksimering?

Det er ikke alle barn i Norge som er så heldige at de at de har foreldre eller andre voksenpersoner i livet sitt som kan ta vare på dem og gi en god oppvekst. For noen er hverdagen slik at barnet må flyttes ut fra familien, og inn i en institusjon eller fosterhjem. Det offentlige er i dag forvaltere av tjenester som skal hjelpe barn og unge, likevel er det slik at kommune og stat ikke alltid har de tjenestene og tilbudene de trenger, og velger derfor å benytte seg av tjenester fra private aktører.

Av de vel 1000 barna som i 2017 var plassert i barnevernsinstitusjoner var 40% i statlige, 40% i kommersielle og 20% i ideelle institusjoner. Fem store velferdskonsern drifter tre fjerdedeler av alle de kommersielle barnevernsinstitusjonene. Tall fra De Facto viser at selskapene Aleris, Humana, Team Olivia, Unicare og Aberia de siste årene har hatt en gjennomsnittlig lønnsomhet på 22-23%, noe som overgår alle andre bransjer i Norge. Det er mer lønnsomt med kommersiell barnvernsvirksomhet i Norge i dag, enn med olje. Den totale omsetningen (hva gjelder barnevern) for disse fem selskapene var 3,2 milliarder kroner i 2016, med et samlet overskudd på 270 millioner kroner.

SV mener det må være kvalitet og kompetanse som er avgjørende for hvem som skal styre barnevenret, ikke pris. Konkurranseutsetting og privatisering i den grad som skjer i dag er ansvarsfraskrivelse fra det offentlige. Og at profitt og fortjeneste er det grunnleggende motivet for disse selskapene gjør at tjenestene kan oppleves særdeles belastende for de som er avhengige av hjelpen.

SV vil bygge opp barnas barnevern. Kronene felleskapet bruker på barnevern må gå til mer omsorg og bedre beskyttelse av barna, ikke til private bankkontoer. De ideelle non-profit institusjonene og felleskapets egne tilbud må bygges opp, mens kommers og anbudsregimet må fases ut. Først da får vi brukt hver eneste krone på å skape et bedre barnevern.



Regjeringspartiene argumenterer med at de kommersielle aktørene er billigere og at det dermed blir spart penger for staten. Et billig barnevern fort kan bli veldig dyrt for det enkelte barnet og for samfunnet.