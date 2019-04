«Alt for mange nyutdannede fagarbeidere reiser ut av landsdelen»

Meninger

Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør – Troms registrerer at alt for mange av de nyutdannede fagarbeiderne reiser ut av landsdelen for å få faste interessante og utfordrende jobbtilbud. Dette svekker mange bransjer i kampen om verdifull arbeidskraft.

Det er nå viktig at våre politikere, bedriftene, fylke og stat tar fatt i disse utfordringene som her er nevnt. Det må settes i gang tiltak slik at vi kan få styrket yrkesutdanningen, ha fokus på kvalitet og gi lærekontrakter for alle som trenger og ønsker det. Rådgivningstjenesten i grunnskolen må også styrkes og forbedres for å rekruttere ungdom til fagutdanningen.

Modellen fra Nordland Fylkeskommune med garanti for læreplass er positivt og fortjener støtte fra næringslivet for å lykkes. Det er også viktig at fagarbeiderne i alle fag viser stolthet av sitt yrkesvalg.

Sammen kan vi alle bidra til å være med å løfte statusen for fagarbeideren. Vi må møte hele arbeidslivet sitt behov for faglært arbeidskraft med å utdanne enda flere dyktige fagarbeidere.