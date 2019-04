«Ikke riktig å flytte MPA flyene, P3 Orion og P8 poseidion fra Andøya til Evenes»

Meninger

Fellesforbundet avd 53, Nordre Nordland og Sør-Troms registrerer at Nordområdene fortsatt er regjeringens og stortingets mest strategiske satsningsområde. Denne satsingen skal legge til rette for langsiktig verdiskapning i hele nordområdet, samtidig som man sikrer nasjonale interesser og utvikling Forsvarets rolle i nord er av vital betydning for vår nasjonale suverenitetshevdelse og overvåkning. Faktisk tilstedeværelse i Nordområdene av Forsvarets operative enheter, inkludert kystvakten, er derfor av vital betydning. Dette innebærer at både sivil og militær sikkerhet, miljøspørsmål, næringsspørsmål, og kompetansebygging må ses i sammenheng.

Den senere tids opplysninger om kapasitetsutfordringene med Forsvarets nye NH 90 helikoptre, og Forsvarssjefens prioritering av helikoptrene til Fregattene fremfor Kystvakten kan etter vårt syn sette nordområdepolitikken i fare. Utfordringene er senest bekreftet i Forsvarssjefens fremlegging av sin årsrapport for 2017. Etter vårt syn viser at det i Forsvarets ledelse ikke har tilstrekkelig vilje til å sikre og overvåke våre havområder, samt stille tilgjengelig helikopterkapasitet til sivil beredskap for skipsfarten og fiskeriene. Det kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheten til havs.

Fellesforbundet Nordre Nordland og sør – Troms mener ut fra et forsvarsmessig, økonomisk og samfunnsmessig perspektiv, at det ikke er tatt en riktig beslutning vedrørende flytting av MPA flyene P3 Orion og P8 poseidion fra Andøya til Evenes. Vi forventer derfor at flertallet på Stortinget sikrer opprettholdelse av Andøya Flystasjon. Dette for å sikre det unike kompetansemiljøet for Kystovervåking, Miljøovervåking, Fiskeriovervåking, Søk/Redning og etterretning av Nordområdene, som er bygd opp siden etablering av Andøya Flystasjon i 1957 og som har meget stor betydning for Norge og Nato.

Den pågående privatisering av Forsvarets støttefunksjoner har så langt ikke gitt noen dokumentert effekt, spesielt hva gjelder økonomiske innsparinger. Der hvor andre land tar tilbake vedlikehold av forsvarets materiell til egen organisasjon rir Norge på den ideologiske forutsetningen om at vedlikeholdet blir bedre og billigere bare private gjør jobben. Denne forutsetningen har så langt ikke kunne dokumentere noen gevinster.

Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør – Troms mener Forsvaret, ved å privatisere støttevirksomheten, får sterkt redusert kontroll over eget materiell, redusert operativ evne, kompetansen i egen organisasjon svekkes og kastnadene øker. For at forvaret skal ha egen kapasitet og kompetanse mrner vi at forsvarets behov for støttetjenester, herunder vedlikehold, i all hovedsak skal ivaretas av Forsvarets eget personell. Det blir billigere, opprettholdet kompetanse og kapasitet i egen organisasjon og gir best operativ evne

Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør- Troms forventer at privatiseringen av støttetjenestene i Forsvaret reverseres. Samtlige politiske partier på Stortinget må følge opp egne lovnader fra siste valgkamp om en opptrapping av bevilgningene til 2% av BNP innen 2024. Det er å ta ansvar for nasjonens sikkerhet og utvikling og vise lederskap.