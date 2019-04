Meninger

Fredag bisettes Guro Fjellanger fra Kapellet på Vestre Gravlund i Oslo.

Et sterkt og viktig liv er til ende. Så altfor tidlig.

Guro Fjellanger var en personlighet det ikke fins mange av. Hun ble født med ryggmargsbrokk. Legene ga henne den gang ikke mye håp om overlevelse. Men ved hjelp av sterke, kjærlige og dyktige foreldre og egen viljekraft gjorde hun legenes spådommer til skamme. I 55 år fikk hun leve og i 25 av disse var hun med å prege det politiske Norge, med sitt aldri hvilende engasjement for mennesket.

Hun sloss for miljøet og vår truede jord. Hun sloss for de sårbare som ikke hadde noen egen stemme og hun sloss for rettighetene til dem som trenger noe mer tilrettelegging fra samfunnets side.

– Hun var en kvinne som inspirerte mange. En ildsjel for miljø og likeverd. Siv Dagny Aasvik sier Hadsel kommune vil minnes Guro Fjellanger som et menneske med et engasjement av de sjeldne.

Hun ble Venstre-politiker. Og hun fikk tillit. Som ung miljøvernminister i Bondeviks regjering, undertegnet hun Kyotoavtalen på vegne av Norge.

Hun har stått i front i mange politiske saker, og etter regjeringstida tok hun sete i kommunestyret i Oslo. Og lederverv i flere viktige organisasjoner.

I 1999 fikk jeg følge Guro noen måneder på hennes ferd i den store offentlighet. Det ble et lærerikt, tankevekkende og varmt møte for meg. Og det resulterte i TV portrett ”På egne bein” for TV2 i 2000.

Det er ikke noe vanlig liv Guro har levd. Beina kunne ikke alltid bære henne like solid som vanlig. Men ved hjelpe av sin sterke drivkraft kom hun seg fram. Tydelig på egne bein.

Av og til med ulike hjelpemidler. Først hjemme på Stokmarknes på sin voksne, store trehjulssykkel, deretter noen ganger med krykker og tilslutt med rullestol.

Men for de av oss som ble kjent med Guro så var det aldri begrensningene hennes vi tenkte på, men styrken. Gleden, latteren, engasjementet. Og hennes klare politiske analyse og bevissthet.

Guro var ikke som andre. Ikke på grunn av sine fysiske begrensninger, men på grunn av sin mentale og intellektuelle kraft.

Hun vil bli savnet i norsk offentlighet og av alle samarbeidspartnere og vennene hun hadde. Vesterålen var alltid i hennes hjerte, her hadde hun familien og et landskap hun elsket. Vi er mange i Vesterålen som tenker på henne i dag. Og vi tenker på Jorunn og familien. Guro satte spor etter seg. Hun fikk betydning utover seg selv.

Det kan være en trøst i dag.