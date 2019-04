Orientering om den interne OU-prosessen i Øksnes

Meninger

I den senere tid har Øksnes opplevd god vekst og aktivitet innenfor privat næringsvirksomhet, det skjer mye i kommunen vår. Samtidig opplever kommunen strammere økonomiske rammer pga befolkningsnedgang. Ifølge Kjell Arne Røvik (innlegg KS møte 25. oig 26. april 2019), opplever Nord- Norge økt vekst innenfor privat næringsliv, samtidig som det er befolkningsnedgang og nedgang i offentlige arbeidsplasser. I tidligere tider var det en sammenheng mellom vekst i privat næringsliv og antall arbeidsplasser og befolkningsvekst. I dag er ikke denne sammenhengen der. Vi må tenke nytt!

Denne trenden vi ser har kommunestyret i Øksnes smertelig fått erfare gjennom de forslag til budsjett og økonomiplan som er lagt fram de siste årene fra administrasjonen. En løsning for å beholde stillinger innenfor skole og helse, beholde sykehjemsplasser, åpent basseng, åpen ungdomsklubb, beholde dagsenterplasser etc var å innføre eiendomsskatt på verk og bruk og næring i 2018 og for resten av kommunen i 2019. Samtidig ønsket posisjonen å få igangsett utviklingsprosjekter på næring og samfunn for å sikre næringsutvikling og bolyst. Vi må se framover!

Noe av det som også har bemerket seg de senere år, er at Øksnes kommune drifter billigere enn sammenliknbare kommuner på de fleste områder. Da er det naturlig å stille spørsmålet; Hvorfor strekker da ikke den økonomiske rammen til?

Dette var bakgrunnen for at posisjonen også vedtok en gjennomgang av egen organisasjon i en egen OU-prosess. Vi må se om vi er rigget på rett måte og hvor vi ev har potensiale til å tilpasse oss de rammene vi får tildelt.

Vedtaket om OU-prosess lød som følger:

«Det skal gjennomføres en intern utviklingsprosess der målet er å justere drifta etter rammen som er tilgjengelig. Fokus skal være på å avdekke om vi er rigget i forhold til våre behov, om vi har potensiale til å ta ned drift. Blant temaer som er aktuelle er inter-kommunalt samarbeid, LEAN, IKT og ressursbruk i ledelse/administrasjon. Det jobbes også særskilt med sykefravær innenfor IA-rammene. Den interne prosessen skal godkjennes av ordfører og følges av trepartsorganet.»

For å kunne gjennomføre en slik intern utviklingsprosess med godt resultat, har vi behov for å bygge kompetanse på noen sentrale områder:

Kommunal økonomi for ledere og folkevalgte, herunder viktige sammenhenger i en kommunes økonomi og ikke minst politisk og administrative roller i økonomistyringen vår.

Prosessledelse – det å gjennomføre gode interne prosesser med god forankring og involvering i planlegging og gjennomføring av systematiske endringer som gir varig økonomisk effekt.

Utviklingsprogrammet vil gi forståelse i kommunal effektivisering med fokus på opplæring i kommunal økonomi og prosessledelse som skal understøtte arbeidet med å identifisere og iverksette langsiktige endringer som gir en mer effektiv drift.

Ønsker for fokusområder i lederutviklingsprogram:

Å etablere en felles forståelse for behov og muligheter med å jobbe mer innovativt og smartere i arbeidsprosesser knyttet til tjenesteproduksjonen

En organisasjonsanalyse for å se om det finnes mer effektive måter å organisere oss på

Profesjonell ledelse av interne prosesser for å sikre god forankring av langsiktige endringer

Bygge god forståelse for sammenhenger i kommunens økonomi og god tillit med gjensidige forpliktelser mellom politikk og administrasjon

Både ordfører og administrasjonen finner det helt sentralt med godt samarbeid med politisk nivå og finner det derfor helt naturlig at kommunestyret og formannskapet blir involvert i utviklingsprogrammet med å identifisere langsiktige endringer.

Status i dette arbeidet:

Vedtaket kom i desember

Tidlig på året ble det sendt inn søknad til KS på eksterne midler og vi regner med svar i løpet av neste uke

Tidlig på året ble det utformet et konkurransegrunnlag og tilbyder er nå valgt. Oppdraget gikk til Bedriftskompetanse.