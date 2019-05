«Martinussen møter seg selv i døra»

Meninger

Når Jørn Martinussen kommer med et innlegg, der representanten skal så tvil om ordførers kunnskaper og hensikter om et samarbeid om ou-prosess, samt at posisjonen tidligere skal ha stemt ned det som foreslås, er det på sin plass og komme med et tilsvar, for her møter Martinussen seg selv i døra.

Her er fire forhold som behøver kommentarer:

Hvem som har stemt ned hva Det at ordfører godkjenner ou-prosess og samarbeid med politisk nivå og Martinussens bekymring om det Hva er resultatet ved befolkningsnedgang – det at folk flytter Hvem som står bak påstanden om at vi i dag ikke ser samme sammenheng mellom økonomisk vekst, flere arbeidsplasser og demografi

Punkt 1: Hvem har stemt på hva

Martinussen lister opp en rekke punkter, med saker som jeg tror alle vil kunne slutte seg til. Selv om ingen er uenig i punktene er det likevel fullt mulig at punktene er stemt ned hvis de er fremmet som del av en budsjett-debatt. Noen ganger har kommunestyret valgt å stemme over helhetlige budsjettforslag, og ikke over enkeltpunkter. Noen ganger har formuleringer som innebærer å be administrasjonen om å gjøre det de allerede gjør blitt nedstemt.

La meg kommentere punkt for punkt:

Realisere økonomiske gevinster som følge av ett større interkommunalt samarbeid.

Martinussen har – i likhet med flere andre i kommunestyret – ved gjentatte anledninger stilt spørsmål om framdrift i arbeidet med å finne nye oppgaver vi kan løse billigere/bedre/mer rasjonelt sammen med andre kommuner enn alene. Administrasjonen – og ordfører - har gjentatte ganger svart at dette tas opp både i regionråd og i direkte kontakt med andre kommuner – men at responsen fra andre kommuner har gitt oss lite å jobbe videre med. Det er mange partier som er enige med Martinussen i at det finnes oppgaver vi kan løse best sammen – men vi kommer ikke nærmere noen innsparing med å vedta noe om igjen og om igjen uten en part å gjennomføre et interkommunalt samarbeid på.

Ta tak i sykefraværsproblematikken med forankring i 3 partsorganet og blant de ansatte.

I Øksnes jobbes det kontinuerlig med sykefraværet da Øksnes er IA-bedrift (Inkludernede arbeidsliv). Så det er fullt mulig at forslag om dette kan ha blitt nedstemt. Kanskje fordi en har brukt det som forutsetning for urealistisk inndekning av budsjettet, kanskje fordi det har vært satt i en sammenheng det var vanskelig å slutte seg til, kanskje fordi vi har vurdert det som å vedta å gjøre det som allerede blir gjort. Vi har en rekke vedtak om innsats for nærvær og mindre sykefravær. Men ingen blir friske av nye vedtak. Vil også poengtere at statistikk og oppfølging av sykefraværet gjøres i Arbeidsmiljøutvalget, som består av politikere, tillitsvalgte, verneombud og administrasjonen. Dette er det organet om skal, etter loven, jobbe med dette feltet, og det gjøres i dag.

Å synliggjøre forholdet mellom tjenestebehov og kompetansen som er tilgjengelig.

Dette arbeidet pågår kontinuerlig i organisasjonen. Vi har en kompetanseplan, og vi har en lønnspolitisk plan. Den første peker på behov og utfordringer, den andre setter blant annet fokus på hvordan lønnspolitikken kan løse dagens og framtidens kompetanseutfordringer.

Å utvikle kommunen til en effektiv og innovativ organisasjon med et tjenestetilbud tilpasset de økonomiske rammebetingelsene.

Å gjøre organisasjonen fleksibel og tilpasningsdyktig for endringer.

Legge til rette for innovasjon og nyskaping, både i organisering og utøvelse av tjenestene.

Alle disse tre er fine ord, men uten reelt politisk innhold. Å tilpasse tjenestetilbudet til de økonomiske rammebetingelsene er en oppgave også for oss politikere, det er ikke noe vi skal skyve over på administrasjonen alene. Martinussen skal ha ros for at han i sine budsjettforslag har synliggjort hvor han vil hente pengene fra, hva han vil kutte, når han har lagt fram budsjettforslag uten eller med lavere eiendomsskatt. Det samme kan ikke sies om alle partier i opposisjonen. Når slike formuleringer stemmes ned er det ikke nødvendigvis et uttrykk for uenighet i innhold, men et uttrykk for hva en anser det hensiktsmessig å formulere i et vedtak. Bringer vedtaket oss videre, viser det en retning, gir det administrasjonen noe å jobbe videre med og følge opp? Disse tre punktene er det lett å være enig i – men ikke nødvendigvis meningsfullt å vedta.

Hvis det skulle være slik at Jørn Martinussen mener posisjonen med vedtaket om en organisasjonsutviklingsprosess har kopiert mange forslag han selv tidligere har fremmet, burde Martinussen fryde og glede seg over hvor stort gjennomslag en representant kan få. Samtidig vil jeg også poengtere at vi historisk gjennom tidene har hatt mange verbalforslag, som tilsynelatende er gode, men vi har ikke alltid vært like flink å sette av midler til dette. Det tok posisjonen på alvor nå, og har bevilget penger til prosessen. Og til opplysning, så stemte ikke Martinussen på at det skulle gjennomføres en slik ou-prosess, da han ikke stemte på vårt forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2023. Så her møter han seg selv i døra!

Punkt 2: ordførers godkjenning av ou-prosess og samarbeid politisk nivå og Martinussens bekymring rundt dette:

Det vil være unaturlig at rådmannen skal godkjenne en prosess for at vi skal få noen inn å se på hvordan vi jobber. Det var derfor naturlig at ordfører skulle involveres i godkjenningen. Her snakker vi om godkjenning av søknad til KS og oppdragsbeskrivelse på prosessen. Når vi går igang med selve arbeidet, er det veldig naturlig at politisk nivå også involveres sterkt. Om Martinussen mener dette ikke gir tillit, får det være hans sak, men undertegnede mener det er rett, da det vil, som nevnt ovenfor, være feil at rådmann skal godkjenne dette på egenhånd. Samtidig vil jeg poengtere at det at ordfører skulle godkjenne dette, stod i vedtaket, og er ikke noe ordfører selv har funnet på. Posisjonen var opptatt av at politisk ledelse må følge prosessen tett. Om Martinussen mener at det er administrasjonen som skulle stått ansvarlig – er vi veldig uenig!

Punkt 3: hva er resultatet ved befolkningsnedgang – det at folk flytter:

Selvsagt betyr redusert befolkning også litt lavere driftsutgifter. Men det avhenger veldig av hvem det er som flytter. Martinussen viser til at om en sykehjemsbeboer flytter sparer kommunen penger. Jeg tror Martinussen vet godt at sykehjemsbeboerne ikke er de som oftest flytter fra kommunen. Dels mister vi inntekter pga lavere innbyggertall, dels mister vi inntekter fordi vi har færre barn i kommunen – og barn og gamle gir større overføringer enn oss voksne i arbeidsfør alder. Og det er ikke alltid slik at en kan kutte ned på lønnsutgifter eller andre kostnader selv om antall innbyggere går ned. En klasse må ha sin lærer om de er 14 eller 15, men overføringen fra staten er forskjellig. Og selv i de tilfellene en kan justere på lønnskostnader, er andre utgifter de samme. Kommunens lånegjeld endres for eksempel ikke av innbyggertall – renter og avdrag må betales uansett. Veger skal brøytes om vinteren om det er 4500 eller 4400 innbyggere. Bygningene skal driftes og vedlikeholdes.

Punkt 4: Hvem som står bak påstanden om at vi i dag ikke ser samme sammenheng mellom økonomisk vekst, flere arbeidsplasser og demografi:

Vekst i næringslivet gir arbeidsplasser og selvsagt kan det gi grunnlag for befolkningsvekst. Dersom Martinussen leser mitt innlegg en gang til, vil han se at undertegnede referer til Kjell Arne Røvik. I hans innlegg om paradokser å KS-samling 25.-26. April i Tromsø, var det nettopp dette paradokset om at vi i dag ikke ser samme sammenheng mellom økt verdiskapning og arbeidsplasser og befolkningsvekst. Han viste oss hva som har skjedd i Nord-Norge siden 2010: Verdiskapning i privat sektor har hatt vekst og det er skapt flere arbeidsplasser, samtidig som folketallet har gått kraftig ned, og at statlige arbeidsplasser har gått ned i nord og opp i sør. Etter min mening betyr dette at vi må tenke nytt. Martinussen kan velge å stole på det Professor Røvik sier eller ikke, men jeg mener at Øksnes er et godt eksempel på det. Vi har mange næringsdrivende som investerer og skaper arbeidsplasser, uten at det har forhindret befolkningsnedgang. Det kan virke merkelig, men det finnes mange mulige forklaringer. Kanskje er det flere som dagpendler eller ukependler inn til kommunen, men er folkeregistrert andre steder. Kanskje er andelen sesongarbeidere uten fast bostad i Øksnes større. Det vi vet er at arbeidsledigheten er gått ned, det betyr flere i arbeid uten at nye er flyttet til kommunen. Det betyr ikke at det ikke er sammenheng mellom aktivitet, investeringer, arbeidsplasser og befolkningsutvikling. Nye arbeidsplasser gir grunnlag for bosetting, men statistikken over folketall i Øksnes viser altså at vi er blitt færre – ikke på grunn av – men på tross av et næringsliv som satser.

Så har Martinussen rett i at det er langt flere faktorer enn befolkningsnedgang som forklarer Øksnes kommunes utfordringer. Vi har mindre inntekter pr innbygger enn de kommunene vi normalt sammenligner oss med. Befolkningsnedgang gir reduserte overføringer. Vi har inntil nylig ikke hatt inntekter fra eiendomsskatt. Kommunenes inntektssystem er endret – og endringene har ikke slått positivt ut for kommuner som Øksnes. Som ordfører er jeg opptatt av at kommunen skal ha gode rammebetingelser for å gi gode velferdstjenester, og vi trenger sterke felleskap for å skape gode samfunn for alle. Øksnes kommune har en hel gjeng med dyktige ansatte som står på hver dag for våre innbyggere, og jeg har tillit til at vi sammen vil finne løsninger på hvordan vi skal jobbe for framtida.