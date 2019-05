«Bakstrevers med ny storflyplass i Vesterålen og Lofoten»

Meninger

Avinor er i gang med utredning av en eventuell ny storflyplass i Lofoten og Vesterålen. Iverksetting av et slik prosjekt er å ikke ta inn over seg de oppgavene og kravene som framtida krever av politikerne og alle andre.

Det viktigste er at reise med store fly generelt ikke kan fortsette slik det er i dag og langt mindre økes av miljø- og klimahensyn. Utvikling av mindre fly med fossilfritt drivstoff er godt igang. Det kan innebære at dagens flyplasstruktur i regionen kan bli desto mer verdifull som tilførsel til de store flyplassene i Evenes, Andøy, Bodø, Tromsø og andre. En ny storflyplass vil uansett alternativ gå ut over dagens småflyplass i regionen der en eller flere vil bli nedlagt, slik Avinor planlegger. Kostandene for investering for prosjektet ser ut til å bli et 2 sifrert milliardbeløp og vil medføre enorme naturinngrep. For et slik beløp kan antakelig flypassasjerer fra regionen med dagens flyplasser reise gratis i «uendelig» mange år som et alternativ.

Planlegging av nye og oppdaterte veier fra Å i Lofoten og fra Andøya/Sortland i Vesterålen mot Evenes, gjør at tilførselen til storflyplass vil bli betydelig bedra for befolkninga i Lofoten og Vesterålen. Det vil også bedre tilgangen til Andøya.

Dette vanvittige prosjektet bør skrotes mens det ennå er på tegnebrettet.