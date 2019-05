«Bevar trafikkstasjonene!»

Meninger

Mye tyder på at regjeringen vil legge ned 22 trafikkstasjoner over hele landet. Mange av de viktige oppgavene som trafikkstasjonene har hatt skal privatiseres.

Trafikkstasjonene er et av få fysiske møtepunkt mellom staten og oss innbyggere. Når trafikkstasjonene nå legges ned, vil reiseavstanden øke for mange og servicetilbudet blir dårligere. De som skal ta førerprøven kan bli bedt om å møte opp på en parkeringsplass. Eller reise til en annen by langt unna. Det kan bli langt å reise for mange for å få utført tekniske kontroller eller godkjenninger av kjøretøy.

Dette skjer fordi regjeringen ønsker å kutte i distriktene. 1,7 milliarder vil Frp spare ved å fjerne trafikkstasjonene, slik at de kan fortsette å holde valgløftene sine om å kutte skattene for de som har mest fra før.

Samtidig er Statens Vegvesen pålagt av Frps samferdselsminister Jon Georg Dale å utrede hvordan førerkorttjenester og registrering og kontroll av kjøretøy kan utføres av private aktører. Igjen ser vi hvordan Frp synes det er viktigere å bygge ned offentlige tjenester fremfor å bygge opp landet vårt.

Ap er imot privatisering av offentlige oppgaver og ønsker et likt tjenestetilbud i hele landet. Vi ønsker større kontrollinnsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet i transportsektoren. En rasering av Statens Vegvesen sine trafikkstasjoner vil svekke kampen mot kriminalitet og sosial dumping, som igjen vil svekke trafikksikkerheten langs norske veger.

Vi ser at Frp følger samme oppskrift som de har brukt for å ødelegge norsk jernbane. Konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering er de faste ingrediensene i Frps oppskrift for å rive ned det generasjonene før oss har bygd opp.

Selvsagt kan det være behov for endringer i Statens Vegvesen, men Ap mener en omorganisering i stedet bør føre til et bedre tjenestetilbud for befolkningen og en helt nødvendig styrking av kontrollvirksomheten.