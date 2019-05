«Rødt vil stoppe kuttet i skolebudsjettet»

Meninger

Med utgangspunkt i at skolebudsjettet ble redusert av et flertall i kommunestyret i Sortland under siste budsjettbehandling med 4.7 mill., fremmer Rødt forslag nå i juni om å føre tilbake hele det kutta beløpet for skoleåret 2019/20. For inneværende kalenderår blir dette 2.3 mill.

Kommunens økonomi er på sikt svært stram. Når Rødt likevel fremmer dette forslaget, er det blant annet fordi det ble et overskudd på ca 20 mill. i 2018. Med utgangspunkt i tidligere oppsparte midler og viktigheten av å opprettholde kvaliteten i skolen, er det forsvarlig og nødvendig å følge opp på denne måten. Rødt fremmer dette i forbindelse med budsjettreguleringa 13.juni

Det var sist desember at rådmannen la fram forslag om å kutte i skolebudsjettet både med hensyn til materiell, men desidert mest på personell (lærere og pedagogiske medarbeidere). På årsbasis var det vurdert at beløpet ville bety å redusere voksentettheten i skolen med 8 – 10 stillinger og da på de største skolene. Rødt reagerte sterkt på dette særlig siden det er allment vurdert at antallet voksne i skolemiljøet, er av de viktigste faktorene for å få til et godt læringsmiljø.

Rådmannen skrev den gang om konsekvensen av eget forslag til kutt: «Dette tiltaket vil gi en betydelig reduksjon i voksentettheten i skolene» .. og «I møtet med retten til spesialpedagogiske tiltak, vil skolene få utfordringer. Dette skyldes at skolene i dag ikke har en bemanning som gir spesielt rommelighet i organiseringen av opplæringa.»

I desember fant Rødt økonomi til å hente inn halvparten av rådmannen forslag, men fikk ikke støtte fra noen andre for det.

I april i år skrev Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Skolelederforbundet i en felles uttalelse følgende om de forestående kuttene: «Vi er svært bekymret for tilbudet til elevene og for arbeidsforholdene for lærere og ansatte i Sortlandsskolen. Skal vi opprettholde den kvaliteten som det henvises til i arbeidet med plan for fremtidig skolestruktur for Sortland Kommune så går det ikke å fortsette med å redusere antallet voksne som er tilstede i Sortlandskolen». Organisasjonene skriver også «….at det vil kunne få store konsekvenser for kvaliteten i tilbudet som gis i skolen til den enkelte elev og at vi må undervise i større grupper enn det normen tilsier.»

Fagforeningsklubben til Utdanningsforbundet ved Sortland barneskole skriver nå i mai i forbindelse med budsjettkuttene, blant annet følgende: «Nedskjæringer i lærerstillinger og antall pedagogiske medarbeidere i Sortlandsskolen, vil ramme elevenes mulighet for best mulig læring og utvikling både faglig og sosialt.»

Som politikere bør vi lytte både til rådmannen faglighet og den beste faglige ressursen vi har – og når det faktisk er mulighet for – bevilge slik at det i hvert fall ikke blir færre voksne i sortlandskolene.

