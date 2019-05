«At Rødt og MDG prøver å utnytte tragedien med algeoppblomstringa til egen fordel, vitner om en grenselaus kynisme.»

Meninger

Algeoppblomstringa har så langt tatt livet av 11.600 tonn oppdrettslaks i Nordland og Troms. Til sammen 9 oppdrettsselskap er ramma. Ansatte permitteres. Store økonomiske tap er oppstått.

Ansatte og ledelsen i selskapene har stått på som ville dyr for å prøve å berge mest mulig laks. Offentlige myndigheter med fiskeriministeren i spissen har også gjort sitt.

Men noen har sett sitt snitt til å prøve å sko seg på denne tragedien. Politikere fra Miljøpartiet de Grønne og Rødt har her utmerka seg med beskyldninger om at oppdrettsnæringa sjøl har skylda. Dette fordi oppdrett i åpne sjømerder medfører utslipp i sjøen.

Sjøl etter at forskere fra Havforskningsinstituttet har avvist denne påstanden, gir de seg ikke. En Rødt-politiker i Harstad, Frode Bygdnes, er ikke snauere enn at han har gått offentlig ut og beskyldt Havforskningsinstituttet for at de «lar seg bestikke».

Miljøpartiet de Grønne og Rødt har gjennom mange år stått i spissen for hets av oppdrettsnæringa. Godt understøtta av Kurt Oddekalvs Miljøvernforbund og etter hvert også av Naturvernforbundet. En hets som ikke er ulik den som enkelte motstandere av bompenger og vindmøller på land har tatt i bruk.

At de samme kreftene nå prøver å utnytte tragedien med algeoppblomstringa til egen fordel, vitner om en grenselaus kynisme. De opptrer som politiske spekkhoggere som jakter på sitt bytte.

Det er å håpe at velgerne ved haustens valg kjenner sin besøkelsestid og stemmer på partier som evner å vise større anstendighet enn det Miljøpartiet de Grønne og Rødt har vært i stand til å oppvise.