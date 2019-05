«Fortsatt ingen svar fra Arild Inga»

Meninger

Jeg stilte i mitt forrige innlegg (Arild Inga og Sortlands arealplan) tre spørsmål til Arild Inga. Jeg konstaterer at han ikke svarer på noen av dem i sitt nye innlegg «Enoksen og havresekken». I stedet kommer han med nye påstander.

Økonomiske interesser

Inga påstår at det er økonomiske interesser hos meg som grunneier som er drivkraften bak mitt engasjement i arealplansaka. Påstanden er grunnlaus.

Som grunneier engasjerte jeg meg i forbindelse med forslaget til byplan. I planforslaget var min og andre eiendommer sør for Strand II foreslått avsatt til boligformål, for øvrig i samsvar med den gamle arealplanen. Jeg ønska at området fortsatt skulle anvendes til landbruksformål. Dette ønsket ble også etterkommet.

Jeg har til sammen brukt rundt en kvart million kroner på å utvide og istandsette landbruksarealet på eiendommen slik at den skal kunne høstes på en forsvarlig måte. Arealene leier jeg ut gratis til en dyktig bonde. For meg er det evig nok «betaling» å oppleve at marka som mine forfedre braut opp med håndmakt, og hvor også jeg sjøl opp gjennom åra har nedlagt noen arbeidstimer, holdes i hevd og bidrar til å styrke arealgrunnlaget for landbruksnæringa i kommunen.

Utmarka på eiendommen har jeg ingen andre planer for enn å hogge ved til eget bruk samt å unngå at grana sprer seg for mye. I tillegg vil jeg – som andre grunneiere på Strand – gi samtykke til bygging av skiløype/lysløype over eiendommen.

Dermed gjenstår spørsmålet: Hvilket økonomisk motiv hos meg er det Inga har fått øye på?

Alders tids bruk

Det er ingen uenighet om at reindrifta kan erverve rettigheter i et område gjennom lang tids bruk. Men det springende punkt er om slike rettigheter er erverva på Strand.

Inga har ikke gitt noen nærmere begrunnelse for at vilkåra for rettighetserverv gjennom alders tids bruk er oppfylt på Strand. Hans egen reindrift starta på 1980-tallet. Uavhengig av hvilken bruk han måtte ha utøvd, er det på det reine at tidsperioden fra 1980-tallet og fram til i dag er altfor kort, jfr. at det normalt vil kreves en tidsperiode på henimot 100 år for at alders tids bruk skal foreligge.

Og når det kommer til bruken, er det på det reine at det ikke foreligger noen bruk i dette området som oppfyller de krav som stilles til rettighetserverv gjennom alders tids bruk. Dette gjelder så vel bruk i Ingas tid som tida før han starta med reindrift.

Tapte arealer i Sortland

«Sortland kommune har fjernet reindriftas arealer bit for bit», skriver Inga. – Jeg imøteser en oversikt fra Inga over hvor på Hinnøya kommunen har «fjerna» arealer, hvor store arealer dette er, når det skjedde og hva som var årsaken til at arealene ble «fjerna».

Levevilkår

Samfunnet bruker store økonomiske ressurser på å støtte og opprettholde reindriftsnæringa. Samfunnsøkonomisk er reindriftsnæringa et dundrende underskuddsforetagende. Vi trenger også næringer som gir et positivt bidrag til samfunnsøkonomien hvis vi skal evne å fortsette med ei så massiv subsidiering av reindrifta. Da må det faktisk skapes rom for anna aktivitet enn reindrift. Rom for næringsvirksomhet. Rom for nye boliger i Kvalsaukan. Og rom for ei skiløype på Strand.

Slike rom vil jeg fortsette å arbeide for.