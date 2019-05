Meninger

Staten holdt under årets trygdeoppgjør fast ved at øking i alderspensjonen fra folketrygden skal reduseres med 0,75 prosent i forhold til lønnstakerne. For oss som har pensjon fra det offentlige gjelder dette også tjenestepensjonen. At tjenestepensjonen, som vi pliktmessig har vi betalt for utenom folketrygden, også omfattes av underreguleringen føles ekstra urimelig. Vi pensjonister får en realøking i pensjonen på ”hele” 0,1 prosentpoeng. Og det etter flere år på rad med negative oppgjør. Dette er for ingen ting å regne. Og litt mer i lommeboka hadde vært godt etter flere år med mindre. Norge går bedre, skal en tro det som blir sagt. Det er rart at pensjonistene ikke skal få ta del i denne velstandsutviklingen.