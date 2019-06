Meninger

Min datter fikk etter fylte 18 år tildelt omsorgsleilighet av Sortland kommune i Kjempenhøy, der hun vinteren 2015 flyttet inn. Boligen som ble bygget i 2008 er både kjekk og grei med et omsorgspersonale som er veldig dyktig og flinke, medarbeidere står på for ivaretar beboerne på en fin og flott måte.

Ved innflytting hadde hun en husleie på kr 10 815 og bostøtte fra husbanken på kr 3 097 pr. måned, reglene for bostøtte ble lagt om slik at hun nå etter de nye reglene ikke har krav på utbetaling derfra. For tiden har hun nå en månedlig husleie på kr 11 679 og en bostøtte fra kommunen redusert til kr. 449, utbetaling fra NAV er kr.18 080 i måneden fratrukket skatt. Inntekten som hun har til rådighet skal gå til å dekning av livsopphold så som husleie, omsorg, strøm, oppvarming, egenandeler til legebesøk, forsikring, reise og kost / mat med etc. Rema 1000 / Coop Extra er jo «billig» så da så. Bare husleien utgjør 64 % av inntekten.

Kommunen tar inn ca. kr 1 000 000 i året (7 beboere x kr. 12000 x 12 mnd.). «Inntektene» fra de som bor der har siden oppstart (2008) generert mange penger. Finansieringsmodellen for driftskostnadene stiller jeg store spørsmålstegn ved, den tar i alle fall ikke sosiale hensyn. Sortland kommune har en plikt til å ta vare på funksjonshemmende slik at de også kan leve et verdig liv også med hensyn til økonomi.

Rådmannens forslag til vedtak

Saksfremlegget fra rådmann til driftsutvalget var iskaldt og ufølsomt uten tanke for bo og levekostnader for beboerne. La gå at rådmann bare gjør sin jobb ut i fra et byråkratisk og forretningsmessig ståsted, men sosiale hensyn er det vanskelig å lese ut av forslaget til vedtak for driftsutvalget. Dette kunne ha vært gjort mye bedre av administrasjonen dersom en har tenkt litt annerledes. Deres løsning er: Vi lar det bli som det er, ingen nytt med andre ord.

Så til den politiske behandlingen

Ved behandlingen i driftsutvalget skulle man da så tro at representantene der hadde en viss sosial følelse for beboerne av Kjempenhøy. Utvalgets endelige vedtak viser meg at sosiale hensyn ved politisk behandling har liten verdi og jeg stiller meg undrende til SV og AP stemmegivning. All honnør til RØDT som ser og forstår problemstillingen, har vilje til å gjøre noe samt ønsker å finne en løsning, deres forslag fikk kun 1 stemme ( sin egen).