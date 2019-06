«Arbeiderpartiet Øksnes har som ambisjon å bidra til at tilbudet innen rus og psykisk helse styrkes»

Meninger

Et godt hjelpeapparat innen rus og psykiatri er vårt «sikkerhetsnett». Psykiske plager og lidelser er en av de største folkehelseutfordringene vi har i dag.

Forskning viser at vi har en økning i psykiske og følelsesmessige utfordringer blant barn og unge, og det er en økning i andelen mottakere av langvarige trygdeytelser tilknyttet psykisk helse. Jenter er overrepresentert i den yngste gruppen, mens andel menn er størst i den voksne gruppen.

Angst, depresjon og ruslidelser er de vanligste folkehelseutfordringene. I tillegg til lovlige rusmidler og medikamenter, så foregår der en bagatellisering og normalisering av narkotiske stoffer i samfunnet. Dette kan være svært misvisende og uheldig for sårbare unge. Spesielt for de som sliter med utfordringer fra før.

Ulovlige rusmidler har for lengst fått feste i Øksnes og vi har fått lære at narkotika er lett tilgjengelig på det lokale markedet og via internett og post. Om det gjelder rusmiddelbruk eller genetiske og miljømessige påvirkninger som familie og sosiale forhold, sosiale medier og prestasjonspress så er psykisk helse grunnlaget i barns liv. Det er hele livsreisen fra vugge til grav. Riktig forebygging av psykisk uhelse og ruslidelser krever dermed tidlig innsats fra foreldre, barnehage, skole og en solid hjelpetjeneste som forholder seg i takt med tiden. Øksnes er en liten kommune.

Vi har sammenlignet med større steder begrensede ungdomstilbud og organiserte aktiviteter for voksne. Overgangen til voksenlivet er vanskelig for flere. Flere dropper ut av skolen og i 2018 mottok 30 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder NAV-ytelser til livsopphold. Flere av mottakerne er unge voksne. Det ble registrert 60 anmeldte lovbrudd i Øksnes innen rus, vold og mishandling i 2017/2018 (SSB). Statistikk er ikke «alt», men alikevel tankevekkende. Vi kan ikke stikke under en stol at vi som mange andre kommuner er sårbare. Alt er ikke bare «glitter og glans» i livet, noe en hver kan kjenne på i større eller mindre grad. Vi kan alle ha behov for støtte og hjelp i perioder av livet - uansett sosial og økonomisk bakgrunn. Motgang og livskriser skal ikke være en skam å søke hjelp for uansett hvem vi er og hva det handler om. I noen tilfeller søker ikke folk hjelp før det er for sent. Selvmordsraten er dessverre meget høy, også for de som allerede er innafor helsevern. Fra 2008 til 2015 døde 1910 pasienter i psykisk helsevern i selvmord. Det tilsvarer mer enn en pasient annenhver dag. (UiO). Arbeiderpartiet Øksnes har som ambisjon å bidra til at tilbudet innen rus og psykisk helse styrkes. Kommunen har et omfattende ansvar innen psykisk helse. Rådgivning, veiledning, forebygging, oppfølging og ettervern. Der bør også være gode tilbud til pårørende, god samhandling med andre enheter og kompetanse og ressurser for de vanskeligste sakene.

Vi ønsker å løfte dette politisk og vi ønsker sende signaler videre for at tjenesten skal mestre sine lovpålagte og anbefalte oppgaver ytterst mulig. Vi ønsker også å avspeile sentrale Arbeiderpartiets ønske om at de som sliter med rusavhengighet skal møtes med forsvarlig helsehjelp. Derfor er vi glad for at Øksnes AP's forslag i budsjettet 2018 om å ikke kutte i stilling som erfaringskonsulent og ettervern bidro til at stillingene bestod. Forslaget ble støttet av SV, ØTL og KrF. ØKSNES Arbeiderparti ønsker at psykisk helse skal bli tatt på alvor i samfunnet. Vi ønsker at psykiske plager og følelsesmessige utfordringer ikke skal være skambelagt og at folk skal føle seg trygg på å søke hjelp uansett kultur, kjønn, sosial og økonomisk bakgrunn. Et godt hjelpeapparat er vårt «sikkerhetsnett» til å hente oss inn igjen når livskraft og egenverdi er ute av kurs.

Et trygt sted som hjelper oss å frigjøre mulighet for ytelse, mestring og livsglede.